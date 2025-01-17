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    澎湖消防節慶祝大會 7公斤土魠禮品成焦點

    「鳳凰獎」全國消防楷模-災害搶救科科員許乃文，獲陳光復頒獎表揚。（記者劉禹慶攝）

    「鳳凰獎」全國消防楷模-災害搶救科科員許乃文，獲陳光復頒獎表揚。（記者劉禹慶攝）

    2025/01/17 20:37

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府消防局為慶祝消防節，今（17）日在福朋喜來登飯店宴會廳舉辦慶祝大會暨聯誼餐會，由縣長陳光復主持，議長陳毓仁、義消總隊長陳雙全等民意代表、機關首長及友軍單位主管均到場祝賀。

    陳光復頒獎表揚榮獲內政部消防署113年「鳳凰獎」全國消防楷模-災害搶救科科員許乃文、全國義消楷模-義消澎南中隊中隊長許孟漢、「防火宣導志工菁英」-澎南宣導分隊分隊長蘇素梅、「全國救護志工菁英」-馬公救護分隊隊員陳子諒及「災害防救志工菁英」-澎湖縣救難協會會員吳健明等5員，接續為火災預防科小隊長陳春風、災害搶救科小隊長呂正航及望安分隊小隊長許朝琳等3位陞職人員授階。

    消防局近年來積極爭取中央及地方經費挹助，全面充實汰換各式救災救護車輛、科技化救災裝備（消防機器人、無人機等）及個人救災裝備，另外也積極招募義消新血，成立各類機能型義消團隊，編制人數已達511人，以有效擴充救災救護量能，期能達成預防火災、搶救災害及緊急救護任務。

    今年消防局慶祝消防節活動，也舉辦摸彩活動，除了義消總隊萬元紅包外，還有救難大隊提供的7公斤土魠，由於近來天氣惡劣，土魠捕獲量較少，價格也隨之水漲船高，7公斤每公斤800元計畫，也將近6000元，成為矚目焦點。

    義消總隊顧問李啟聰，獲得議長陳毓仁頒獎表揚。（記者劉禹慶攝）

    義消總隊顧問李啟聰，獲得議長陳毓仁頒獎表揚。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣消防節慶祝大會，最受矚目的是七公斤土魠摸彩品。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣消防節慶祝大會，最受矚目的是七公斤土魠摸彩品。（記者劉禹慶攝）

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