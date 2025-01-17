彰化縣僑信國小期末考貼地氣 員林最大「廢墟」入題

彰化縣最大「廢墟」員林市黃金帝國大樓。（資料照）

2025/01/17 18:57

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣最大「廢墟」員林市黃金帝國大樓，今年1月進行拆除作業，為留下黃金帝國最後身影，有地方企業家舉辦公益寫生比賽，員林僑信國小期末考也出相關考題。負責出題的老師丁新得表示，黃金帝國曾是員林地標，藉此讓新世代學子了解員林的發展歷史。

員林黃金帝國1992年風光開幕，是當年彰化最大商場，後來因921地震被評為危樓，沒落荒廢逾20年，直到去年才同意整合進行都市更新，將斥資27億重建22樓的住商合一大樓，消息傳來，令不少當地民眾期待，近日僑信國小舉行期末考，六年級社會科考題就針對黃金帝國發展史出題，包括「誰是彰化第一個公辦都更大樓」、「誰發起黃金帝國寫生活動」等，在網路引起熱烈討論。

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丁新得說，「這是認識員林歷史的最好機會」，他負責教學社會科，平時就會帶學生去員林地區踏查，黃金帝國是許多員林人的回憶，更是員林的地標，這次都更象徵都市重生，意義不凡，雖然黃金帝國對許多小學生而言很陌生，甚至覺得像廢墟，但藉這次機會教育，重新認識這棟員林最知名的建築。

臉書大員林生活圈版主，綽號「葡萄爺爺」的賴義乾表示，很訝異自己會出現在考題上，很感謝台灣永續價值共創學院執行長陳致瑋，舉行黃金帝國公益寫生比賽，讓更多人參與記錄這份回憶，也認為老師出題很符合時事，也很貼地氣，讓新世代學子了解，黃金帝國曾是員林的驕傲。

員林市僑信國小舉行期末考，六年級社會科考題針對黃金帝國發展史出題，在網路引起熱烈討論。（翻攝臉書大員林生活圈）

「葡萄爺爺」的賴義乾（左）表示，感謝台灣永續價值共創學院執行長陳致瑋（右），舉行黃金帝國公益寫生比賽。（記者陳冠備攝）

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