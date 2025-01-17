海洋生態專家無法出席四接環評 前立委陳椒華與環委現場互嗆

協和四接環評案，環團堅持必須正反專家都到場，才能繼續審查，在環評會議主席宣布進入內部審查階段，仍不願撤場，前立委陳椒華等人甚至與環評委員爆發口角。（記者吳柏軒）

2025/01/17 18:47

〔記者陳嘉怡、吳柏軒／台北報導〕台電規劃基隆協和電廠更新改建（四接）案，環境部今（17）日召開第六次環評初審會議，請台電、環團雙方推薦學者組成專家會議討論海洋生態等議題。環團推薦的海洋生態專家代表無法出席，僅以線上預錄影片說明，環團堅持必須正反專家都到場，才能繼續審查，在環評會議主席宣布進入內部審查階段，仍不願撤場，前立委陳椒華等人甚至與環評委員爆發口角。

基隆協和電廠是全台唯一燃燒重油的發電廠，為達能源轉型，台電提出「協和發電廠更新改建計畫」，規劃拆除既有4部燃油機組，改建2部總裝置容量260萬瓩以下的燃氣機組，填海造地約14.5公頃設置LNG儲槽及卸收碼頭等，做為第四座天然氣接收站，穩定北東電網供電。

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四接環評爭議較大，環境部採台電、民團正反雙方推薦學者組成「專家會議」模式，由外聘專家依序就港埠營運、操船安全，海洋生態進行專家發言。然而，討論海洋生態議題之前，環團推薦的海洋生態專家代表中研院生物多樣性中心研究員陳昭倫因會議撞期不克出席，改以線上預錄影片說明。環團認為，應在正反方推薦的海洋生態專家都在場時，才能繼續討論，現場一度爆發衝突，場面混亂。

環境部環保司長徐淑芷說明，她親自致電海陳昭倫，陳昭倫說自己人在外地開會不克出席，但會錄影完整表達意見，認同在此情況下會議可以進行；她也有建議對方可以視訊進行，不過陳老師說他會針對環評報告內容回覆。

中研院生物多樣性中心研究員陳昭倫透過影片指出，基隆外木山附近海域是北部目前僅存造礁珊瑚物種數與生態最完整的區域，特別保留最多代表珊瑚礁健康指標的軸孔珊瑚物種。台電的環評書中珊瑚鑑定錯誤百出，大西洋的珊瑚科竟然會出現在外木山海域，質疑環評書中珊瑚復育計畫相當空泛、也缺乏實驗佐證可行，完整保留外木山原有的珊瑚生態系、岩礁生態系以及沙地生態系的功能性與連通性，才是確保外木山海域整體海洋生態系健康唯一的方法。

台大海洋研究所前所長戴昌鳳則說，他僅就此案沒有替代方案的前提下發言，四接過去1.0跟2.0自己也無法支持，30多年也曾在外木山潛水，珊瑚覆蓋率應不會超過10％，如今或許增到16％多，但是有人工物讓覆蓋率變高，而四接3.0提出，開發面積縮減，也避開珊瑚生長密集區域，未來台電提出人工復育在學理上也可行，只要堤防建好，環境穩定，就可營造珊瑚生長空間，在四接案子裡，犧牲14.5公頃沙地，換取更多硬質空間，讓該區生態變更豐富，也可以算是生態補償。

海洋生態專家發言完後，環評會議主席、環境部次長葉俊宏宣布進入內部審議，請在場民眾離席。然而，前立委陳椒華等人仍堅持應在正雙方推薦的海洋生態專家都在場的前提下，才能繼續審查，否則就擇期再審。環委邱祈榮、吳義林等人則民眾尊重環評會議進行，陳椒華則喊民眾意見未被尊重卑微，環委反問，「今天都是聽你們在講，哪裡卑微？」會議從早上9點半至今已超過8小時。

協和四接環評案，環團堅持必須正反專家都到場，才能繼續審查，在環評會議主席宣布進入內部審查階段，仍不願撤場，前立委陳椒華等人甚至與環評委員爆發口角。（記者吳柏軒）

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