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    春節上看10萬人次！ 月眉人工濕地落羽松正紅 達人建議這樣拍…

    桃園大溪月眉人工濕地落羽松正紅，搭配水面倒映，彷彿置身歐洲。（社區大學攝影班講師蕭明發提供）

    桃園大溪月眉人工濕地落羽松正紅，搭配水面倒映，彷彿置身歐洲。（社區大學攝影班講師蕭明發提供）

    2025/01/17 20:20

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區「月眉人工濕地」種植近370棵落羽松，已轉紅的羽狀葉片，搭配水面倒映，彷彿置身歐洲，市府水務局預估春節期間約湧入近10萬人次前來欣賞。

    擁有50餘年攝影資歷，也是松柏長青大學攝影班講師、大溪日語導覽員的蕭明發，也分享用手機拍攝落羽松秘訣。

    蕭明發說，首先天氣的選擇，晴天拍出來的作品不論是色彩、光影、立體感均佳；落羽松攝影首重色彩表現，因此挑選有陽光、藍天的天氣是為決定性的因素。以月眉濕地公園的落羽松為例，太陽光線角度的挑選以早上的九至十點，下午約三至四點較佳，較具立體感。

    蕭明發建議，逆光拍攝，樹葉有透明感，順光拍攝則無。因一般相機順光拍攝都會外加一片偏光鏡，手機無法外掛偏光鏡。在構圖上垂直或水平都要考慮水平線，不要把群樹拍歪了。另外，落羽松排樹下拍攝人像時，可考慮長景深（背景清晰）或短景深（背景為散景）兩種表現方式。至於水池邊拍攝落羽松倒影時，儘量把手機壓低貼在水平面上，倒影會非常美麗。注意手機綁一條粗線連在身上，不要掉到水裡。

    蕭明發提醒，使用手機進行錄影時，轉動幅度不可過快，會使手機無法對焦而致模糊。另外，儘量不要正對著太陽拍攝或錄影，容易產生光暈，破壞畫面。

    桃園大溪月眉人工濕地落羽松正紅，美景美不勝收。（社區大學攝影班講師蕭明發提供）

    桃園大溪月眉人工濕地落羽松正紅，美景美不勝收。（社區大學攝影班講師蕭明發提供）

    桃園大溪月眉人工濕地落羽松正紅，美景美不勝收。（社區大學攝影班講師蕭明發提供）

    桃園大溪月眉人工濕地落羽松正紅，美景美不勝收。（社區大學攝影班講師蕭明發提供）

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