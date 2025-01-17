中市龍泉國小愛心義賣市集 助弱勢家庭「浴」起幸福

學童體驗到宅沐浴服務。（記者張軒哲攝）

2025/01/17 20:19

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市龍泉國小今日舉辦一年一度的舊愛做公益的跳蚤市集，今年活動已邁入第28週年，邀請永信社會福利基金會的到宅沐浴團隊共襄盛舉，各班學生的義賣商品種類豐富，將義賣及打賞的金額捐作公益，讓永信弱勢失能者能好好洗個熱水澡，為社會注入更多溫暖。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，看到學校提供一個資源共享再生平台，讓同學們能將家中的舊愛變成別人的新歡，從活動中學習資源再利用，減少地球環境的負擔，是很棒的教育意義。

請繼續往下閱讀...

活動現場也邀約200名學童，一起參與到宅沐浴小小職人體驗活動，以「我是折毛巾高手」、「洗香香練台語」、「香草浴鹽DIY」等活動，運用家事、台語體驗及香草體驗等啟動身體五官六覺之學習目標。也讓他們從活動過程中，去體驗到宅沐浴服務工作的辛苦之外，並能學習家事、善用閩南語與家人互動，進而能學會同理心，成為一個溫暖又有愛的人。

龍泉國小校長王銘男表示，跳蚤市場活動以「公益」為主題，讓孩子們在耳濡目染之下，從小學會感恩惜福，並能用自己的力量做公益，去幫助社會各角落的弱勢家庭，讓社會能更良善、更溫暖。

源自日本泡湯文化的到宅沐浴車，運用組合式沐浴設備搭配三人一組的專業團隊，只要家中有1.5坪的空間，就能提供全身沐浴和泡澡服務。永信基金會在大台中地區有三輛到宅沐浴車提供服務，如有台中偏鄉部落或弱勢家庭需要免費到宅沐浴服務的民眾歡迎來電；到宅沐浴服務專線04-26270812分機326向楊督導洽詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法