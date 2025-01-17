基隆市府推「共享傘」 設置60租借站

基隆多雨，市府在觀光景點、交通場站和商圈等地建置60個共享傘租借站，民眾晴雨天都可遊基隆。（記者盧賢秀攝）

2025/01/17 18:59

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆多雨，基隆市文化觀光局與科技公司合作，推出「傘人家族」共享傘，在基隆觀光點、交通樞紐、旅宿業及商圈等60個站點提供遊客租借「raingo共享傘」。基隆城市導覽員「傘人家族」並推薦美食、咖啡、景點等不同主題的旅遊，晴雨天都可暢遊基隆。

副市長邱佩琳指出共享傘啟用後，遊客可在北北基共享傘租借站甲租乙還，便利又環保，尤其基隆多雨，對北北基桃生活圈遊客及郵輪，提供更友善的旅遊服務，不會因來到基隆突然下雨掃興。

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APP内建「基隆觀光地圖」

市府文化觀光局長江亭玫表示，基隆城市導覽員「傘人家族」與「raingo共享傘」跨界結合，讓來基隆的遊客一個晴天遮陽、雨天擋雨的全新旅遊服務，目前觀光景點、交通樞紐、市區商圈及飯店旅宿設建60個共享傘租借站（約560把傘）。此外APP内建有專屬的「基隆觀光地圖」，由城市導覽員「傘人家族」推薦美食、咖啡、景點及介紹歷史文化、藝術文創、電影故事及海岸風光等不同主題旅遊路，同時租借共享傘就可獲得「基隆觀光優惠卷」，希望眾「愛上雨天的基隆」。

市府指出，共享傘借還流程簡單、易上手，只要下載raingo APP，完成註冊並支付绑定後，就可透過掃描租借站上的QR Code 輕鬆取傘，同時在APP上顯示即時傘量，讓使用者隨時能找到可用雨傘。只要租借共享傘就可獲得基隆美食、咖啡、伴手禮等店家專屬擾惠券，人人有獎。

基隆多雨，市府在觀光景點、交通場站和商圈等地建置60個共享傘租借站，民眾晴雨天都可遊基隆。（記者盧賢秀攝）

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