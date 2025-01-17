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    苗栗氫能選址確定 銅鑼鄉中選

    苗栗縣長鍾東錦（右1）曾率團分別參訪日韓，回國後宣布希望推動氫能產業。（資料照）

    苗栗縣長鍾東錦（右1）曾率團分別參訪日韓，回國後宣布希望推動氫能產業。（資料照）

    2025/01/17 18:59

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣長鍾東錦曾陸續率團分別至日本與韓國參訪、取經，回國後宣布希望推動氫能產業。苗栗縣政府工商發展處表示，目前獲財政部核定的促參前置作業已經標出，確定於銅鑼鄉發展，將陸續推動相關作業以及變更事業計畫等，未來將朝BOT模式推進。

    苗縣府工商發展處指出，目前首個推動氫能發展用地選擇在銅鑼鄉後龍溪南側，約在中平村與朝陽村交界處，目前促參前置作業標出後，專業團隊將協助苗縣府辦理促參計畫，簽約後將會召開工作會議討論相關事宜，目前專業團隊已經協助縣府完成政策公告，已經有廠商表達興趣，共同協助苗栗縣發展氫能。

    苗縣府工商發展處表示，因目前選定的土地地目為農牧用地，將會變更特定目的事業用地。至於興辦事業計畫部分，盼能早日開始辦理。

    苗縣府工商發展處亦指出，之前宣布將推動相關產業後，已經有不少廠商有興趣洽詢，縣府也希望多吸引更多廠商，尋找最有利協助苗栗縣發展的廠商，透過BOT模式推動苗栗縣氫能產業。

    鍾東錦曾說，氫是乾淨能源，且技術成熟，安全等不是問題，若躊躇不前永遠就不會進步，苗栗縣將向中央爭取經費，推動氫能產業。

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