中市內埔國小非營利幼兒園啟用 嶄新建築吸睛

內埔國小非營利幼兒園新穎建築醒目，成為內埔市場週邊地標之一。（記者張軒哲攝）

2025/01/17 20:15

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市政府教育局推動「公幼倍增」及「公幼再加量」計畫，位於后里區的內埔國小非營利幼兒園今日舉行落成典禮，新穎建築醒目，成為內埔市場週邊地標之一，另人行道改善也一併完工啟用。

台中市長盧秀燕表示，內埔國小已有117年歷史，此次新建幼兒園，感謝在地立委、議員支持及教育部的經費補助。中央與地方共同挹注4381萬元於內埔國小內新建幼兒園，3個班級一招生就爆滿，可見地方迫切需求。市府將繼續盤點新建幼園設施，減輕家長負擔。

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教育局長蔣偉民表示，后里地區近10年來因中部科學園區，經濟活動快速蓬勃發展，人口越來越集中。教育局於內埔國小增設非營利幼兒園，盼滿足社區家長的托育需求，讓后里區幼兒就近入學，享受平價的教育與照護服務。

內埔國小校長蔣東益指出，學校一直期盼能有校內幼兒園，此次非營利幼兒園順利完成，感謝市長、局長及地方仕紳的關心與民意代表的協助。隨著人行道改善工程完工，學校環境也煥然一新，期待為內埔國小注入新的活力。

教育局指出，內埔非營利幼兒園是獨棟2層樓的建築，設有3個班級，可招收1班2歲幼幼班和2班3至5歲混齡班，目前已開園，並委由財團法人中市健康全人教育基金會辦理。

內埔國小非營利幼兒園新穎建築醒目，成為內埔市場週邊地標之一。（記者張軒哲攝）

內埔國小非營利幼兒啟用典禮，場面熱鬧。（記者張軒哲攝）

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