屏科大昨尾牙餐會 今4人疑似食物中毒就醫

國立屏東科技大學昨晚（16日）舉行尾牙餐會，傳出疑似食物中毒事件，屏縣府衛生局持續監控中。 （屏東縣政府提供）

2025/01/17 18:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東科技大學昨晚（16日）舉行尾牙餐會，今天陸續傳出有人不適，疑似食物中毒，統計有33人不適，其中4人就醫，至傍晚仍有1人住院中。

屏科大說，昨天晚間舉辦歲末聯歡餐會，部分同仁於會後出現腸胃不適、包括脹氣、嘔吐及腹瀉等症狀。校方於今天上午立即啟動相關應變措施，並進行統計與追蹤。經校內護理師逐一聯繫後，截至目前共有33位同仁反映身體不適情形，多數屬症狀多屬輕微且已無大礙。

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校方強調，為保障所有教職員生的健康與安全，校方對此事件高度重視，後續將密切配合衛生單位進行相關調查，並持續關注受影響同仁的身體狀況。

屏縣府衛生局則說，今天下午1時22分陸續接獲屏基、潮州安泰及高雄秀傳紀念醫院通報疑似食品中毒案，經查為該大學1月16日晚間舉辦尾牙餐會，在校內以外燴方式供餐，有職員餐後出現嘔吐、腹瀉、腹脹、頭暈等症狀至醫院就醫，截至目前共計4人就醫，其中2人離院返家，1人急診留觀，1人住院中，病況穩定，持續監測中。

衛生局說，已派員至學校進行疑似食品中毒調查，同時請學校協助關懷有症狀職員的身體狀況及持續追蹤是否仍有疑似個案就醫，並至調查涉嫌外燴供應廠商處採檢環境檢體，後續將依檢驗及行政調查結果綜判是否確屬食品中毒案件，如違規事證明確，屬食品中毒案件，將依違反食品安全衛生管理法第15條規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

此外，衛生局提醒民眾，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所的衛生狀況，避免生食，且食材充分煮熟，迅速食用完畢，並謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」五要原則，以預防食品中毒事件發生。

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