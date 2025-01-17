八德國中副校長不見了！校雞「阿福」打電腦、巡堂身影成追憶

八德國中校雞阿福與學生打成一片，還被暱稱為副校長，牠的趣事還在Instagram帳號上被師生記錄下來。（桃園市教育局提供）

2025/01/17 20:26

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市八德國中8、9年前養了2隻日本雞，作為學生生命教育題材，日本雞生蛋孵出小雞，其中，綽號「阿福」的第一代小雞習性和兒童相同，不僅會飛到辦公桌上打電腦，還會巡視校園，被師生暱稱「副校長」。只是，去年康芮颱風來襲，阿福不見了，全校師生透過各種管道仍然找不到牠，都很惋惜。

八德國中輔導主任吳俞嫻說，阿福是日本雞第一代子孫，與其他後代相比較，阿福更充滿了人性，經常在校園悠閒散步，好像在「巡堂」，偶爾進入教室與學生互動，甚至跑到辦公室站上辦公桌「關注」螢幕，按鍵盤，模樣宛如正在處理公文。

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吳俞嫻說，即便在疫情期間，阿福也曾多次出現在老師的線上課程鏡頭中，像是在遠端「巡堂」，用牠獨特的方式，為學生在疫情中的校園生活增添了溫暖與輕鬆的氣氛。阿福的「副校長」身分不僅在校內廣受歡迎，師生還在Instagram記錄牠趣事，吸引無數關注，成為校園文化的象徵，牠的網紅地位讓校內外更多人認識八德國中。

吳俞嫻說，阿福和其他校雞雖然是放養，學校還是會有時段餵養，寒暑假也不例外，是生命教育的最佳代表，也讓學生學會了尊重生命、珍視情感。只是，康芮颱風過後，阿福不見，全校師生遍尋不著，阿福雖然不知去向，但牠的故事永存全校師生記憶中。

八德國中校雞阿福跳上辦公桌盯著螢幕，「處理公文」。（桃園市教育局提供）

八德國中校雞阿福，與學生打成一片，還被暱稱為副校長。（桃園市教育局提供）

八德國中校雞阿福跳上辦公桌盯著螢幕。（桃園市教育局提供）

八德國中校雞阿福。（桃園市教育局提供）

八德國中校雞阿福與學生打成一片。（桃園市教育局提供）

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