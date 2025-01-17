0403地震》花蓮慈濟大愛屋不夠住 美崙還要蓋30戶組合屋

花蓮主商段的慈濟大愛永久屋目前工程進度18%，預計9月完工。（記者花孟璟攝）

2025/01/17 18:31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕0403地震後，立委傅崐萁一度爭取中國援助組合屋，之後改由慈濟基金會在花蓮重慶市場旁興建大愛永久屋，去年9月動工。縣府建設處表示，永久屋預計今年9月落成，但因申請需求戶超過需辦理抽籤，另有30戶將由縣府在市區美崙民孝段，蓋紅十字會捐助的組合屋，同樣預計在9月落成。

慈濟基金會協助在花蓮市主商段土地興建大愛永久中繼屋，基地面積1031坪，去年9月23日開工，設計為5層樓的集合式住宅，提供144個房間，包括套房112間、雙房32間，每房最多可住4人，最多可住352人，提供受災戶在重建完成之前有安居處所。

請繼續往下閱讀...

縣府建設處表示，大愛永久屋目前工程進度18.1％，正在進行A、B區三樓梁柱、鋼筋施工，C區三樓牆壁、梁模組裝、水電管線施工等，預計今年9月17日完工。

縣府表示，去年震後啟動中繼屋需求意願調查，共計130戶、369人表達入住需要，為照顧弱勢族群，依照低收入戶、中低收入戶、身心障礙、獨居老人、單親家庭、房屋所有權人等資格順序排序，目前排序結果共有108戶、305人可優先入住，房型選擇將在大愛屋完工前辦理抽籤，讓受災居民得以入住。

此外，去年原本中國要捐組合屋，縣府因獲得慈濟基金會援助蓋大愛永久屋，因此組合屋計畫取消，後來組合屋計畫又重啟。

縣府建設處表示，由於大愛永久屋登記入住人數超過，加上部分災民希望就近住在美崙，縣府已擇定在花蓮市美崙民孝段的國有財產署土地興建組合屋，將興建30戶，目前還在設計階段，預計今年9月落成。

花蓮市美崙的民孝組合屋，規劃在林園一街、東興二街口的國有財產署土地。（記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法