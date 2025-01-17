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    限量！總統+市長開運紅包組 民進黨高市黨部1/19發送

    民進黨高市黨部19日下午三點，發送總統賴清德開運紅包。（市黨部提供）

    民進黨高市黨部19日下午三點，發送總統賴清德開運紅包。（市黨部提供）

    2025/01/17 18:32

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市黨部今宣布，將於19日下午3點，在市黨部發送賴清德總統一元福袋；市黨部主委黃文益表示，限量總是殘酷的，所以每人限領一組（總統加市長）。

    黃文益指出，市黨部先前開放民眾索取「臺灣尚勇」春聯，目前有總統的「六順和春」春聯、陳其邁市長「運開時泰」、花媽「恭賀新禧」春聯、立法委員王義川「川流不息」春聯，還有主委「福蛇祥益」春聯，每天都有人來市黨部索取各自心儀的政治人物春聯。

    他強調，市黨部就是一個開放平台，歡迎大家來寄放春聯等特色小物，供民眾索取，年節小物也是一種文創，歡迎各家來發揮創意；而這次賴清德總統的福袋上有總統、副總統手繪的貓狗彩色圖像，剛好前一陣子市黨部舉辦毛小孩的活動，都是熱愛毛小孩、友愛動物的象徵。

    黃文益也提到週日除親自發送總統，跟市黨部聯名的一元福袋外，更加碼發送陳其邁市長的蛇來運轉開運小紅包，蛇年開運小紅包造型可愛，百步蛇圖騰，寓意帶給大家滿滿福氣，只要來現場的人，就可以同時拿到總統跟市長的開運小紅包，但是限量總是殘酷的，所以一人限領一組，讓更多人有機會可以領取。

    民進黨高雄市黨部發送蛇年紅包時間為19日下午3點起，地點在高雄市鼓山區中華一路2300號。

    高雄市長陳其邁蛇來運轉開運一元紅包。（市黨部提供）

    高雄市長陳其邁蛇來運轉開運一元紅包。（市黨部提供）

    民進黨高市黨部主委黃文益表示，總統加市長開運紅包組數量有限，每人限領一組。（黃文益提供）

    民進黨高市黨部主委黃文益表示，總統加市長開運紅包組數量有限，每人限領一組。（黃文益提供）

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