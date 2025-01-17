淡江大橋進度逾77％ 台61線新北路段平交路口高架化上網招標

淡江大橋進度截至今天達77.35％。（鄭閔中提供）

2025/01/17 18:26

〔記者董冠怡／新北報導〕斥資230億元的北台新地標淡江大橋預計明年3月通車，交通部公路局北區公路新建工程分局副分局長林廷彥今天說，串聯銜接淡江大橋、完善台64、61線的系統匝道，去年全數完成；外界關注的淡江大橋進度順利，塔高來到152米，主橋段節塊、斜索已向外延伸五對，目標年底完成主體工程；另外，台61新北路段平交路口高架化已上網招標、台62延伸至萬里優先路段也已進入規劃階段。

北區公路新建工程分局第三工務段長鄭閔中指出，淡江大橋進度截至今日達77.35％，整體工程分成3標，其中淡水、八里端連絡道皆已通車，目前正在施作第3標主橋段的部分，主橋段長約920公尺，主跨450公尺、淨高20公尺，將從八里文化公園銜接至淡水中正路口，淡水端橋面板預估3月閉合、200公尺高的主塔7月完成、八里端橋面板9月閉合。

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鄭閔中提到，主橋段現階段先規劃配置公車道並預留輕軌空間、2條快車道、機車道，且以斜拉索錨碇區隔人行／自行車道（約5米寬），提升通行安全；淡江大橋完工後，往來淡水、八里可以縮短15公里路程，以及節省20分鐘車程，還可減少台2線竹圍路段、關渡大橋的車流量。

此外，中央先前已核定台61線快速公路新北市至苗栗縣路段平交路口（高架化）改善工程，共計23處，計畫總經費277.82億元，其中2處位於新北市林口區（東華路、下福路口一帶）、總長1.2公里，路段經費14.7億元，現已公告招標，若一切順利，估計上半年有機會動工、力拚2027年9月完工通車。

至於台62線延伸萬里及金山計畫，起點為新北市金山區、終點為基隆市七堵區，全長13公里，總經費525億元，規劃4座高架橋梁、3座隧道，並於萬里設置1座交流道；優先辦理瑪東系統至萬里路段，5公里長，經費約240億元，目前處於綜合規畫階段，預計在期中報告階段（下半年）開始環境影響評估工作，2029年底前開工、2034年完工通車，預期將能改善北海岸道路品質、帶動觀光發展。

鄭閔中補充，目前的綜合規劃是針對優先路段進行評估，在綜合規劃案中包含萬里延伸金山路段（第一階段瑪東系統至萬里、第二階段萬里至金山）的初探，會再評估該路段的經濟效益；另外，林廷彥說，台62往頭城東延段部分可行性評估將核定，後續也會進入規劃。

公路局說明，國道5號自2006年通車後，成為台北、宜蘭之間的主要幹道，隨著往返交通量逐年提升，越來越無法負荷，故於減少環境衝擊前提下，尋找可行路廊分流，「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城可行性研究」已提報行政院審議，並經去年11月19日開會審查，俟可行性通過後續辦綜合規劃及環境影響評估。

公路局補充，台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城規劃由台62線瑞芳交流道為起點，途經新北市瑞芳、雙溪、貢寮區及宜蘭縣頭城鎮，終點銜接國5，總長約45.5公里，道路採雙向4車道，總經費初估1651億元，預期可紓解國5假日路段壅塞，提供北宜地區貨運主要廊道，以及改善台2線客貨車混流，提升交通安全。

淡江大橋主橋段車道配置圖。（交通部公路局北區公路新建工程分局提供）

淡江大橋工程分標進行，預計今年完工、明年通車。（交通部公路局北區公路新建工程分局提供）

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