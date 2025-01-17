新埔寶石橋拓寬說明會 用路人呼籲不要只顧「人本」

新竹縣政府今天就新埔寶石橋改建規劃首度召開地方說明會，吸引2、30名鄉親到場了解。（記者黃美珠攝）

2025/01/17 18:03

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮寶石橋拓寬改善工程初步規劃案今天舉辦首次地方說明會，縣府委外的規劃業者提出4個改建方案，並建議一次拆除封閉施工，做雙向單車道的預力混凝土橋梁，橋面東、西2側各新增人行和自行車道。但有用路人要求不要只以人為本，要兼顧行車族，把「超車道」的機制納入設計，更貼近寶石橋的實際使用狀況。

縣府工務處副處長曾思凱說，道路、橋梁的新建或改善考慮用路人，也要顧慮在地居民行的需求，他們會把前述行車族的意見納入規劃考量。

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負責規劃的邑菖工程顧問公司表示，橋梁上仍宜設置雙黃線禁止超車比較安全，但可以思考是否利用橋頭北側的引道局部設超車路段。

縣府表示，寶石橋橫跨鳳山溪已經使用45年，不僅結構不符當前的法規要求，橋面狹窄造成共線的文德路道路束縮影響車流，且欠缺人行空間，橋梁的長度也不足不符合防洪法規。

所以他們計畫把橋長從目前的180公尺改建為219公尺，橋面淨寬從7.5公尺變成15公尺，維持雙向單線各4.5公尺寬的汽機車混合車道，另外東西兩側各設2.5公尺寬的人行和自行車道，吻合當前以人為本的道路規劃思維。

目前本案剛完成初步的規劃，後續規劃完成後才會向中央爭取經費正式設計和進行工程發包等，期間還會召開第2次的地方說明會，目前粗估總工程款至少要5億元。

邑菖表示，如果舊橋不拆直接在兩側拓寬，解決不了前述硬體老舊不合防洪法規等的問題，所以提出拆橋改建的4個方案，分別是做：鋼構橋、3跨預力混凝土箱型橋、5跨預力混凝土I型梁橋、以及5跨的預力箱型梁+預力密排梁橋。

前3案各自因為造價過高、或是南北側引道抬升過高、以及橋墩位於深槽區恐有影響鳳山溪水流和沖刷問題而被視為較不可行，建議採用第4案。

未來施工方式將採一次性地拆除封閉施工法，但會另外新建12米寬便橋維持文德路的南、北交通。

縣議員范曰富建議寶石橋北側的環河路不到3米寬能一併納入本案進行拓寬，因為寶石橋平日車流比假日車流大，明顯是上下班的要道，他自己100次去關西也是選擇走環河路，所以銜接寶石橋最大的車流來源就在環河路，如果每有一併拓寬，寶石橋改建完成周邊依舊會有交通瓶頸。

鄉親們則關心鳳山溪行水區內存在不少私地，寶石橋改建拓寬私地的權益，曾思凱說，只要是必要的徵收範圍會依法辦理徵收。

而張先生則以用路人的身分強調，寶石橋平日上下班車流大過假日遊客車潮，只要有一輛龜速前進，後面就會出現車陣，也很容易出現逆向超車的險況，所以希望縣府能在以人為本的交通建設思維中，一併納入實際行車人的需求，在局部路段提供超車道讓車流更順暢。

橋面淨寬只有7.5公尺的新竹縣新埔鎮寶石橋，目前只有雙向單線道，縣府規畫改建拓寬，計畫新增兩側人行和自行車道的空間。（記者黃美珠攝）

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