為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆首波友善車行108家 可維修保養、代收件申請免費電動機車

    基隆市公布首波108家友善車行，可以維修保養電動車並代為收件向區公所申請補助電動機車。（記者盧賢秀攝）

    基隆市公布首波108家友善車行，可以維修保養電動車並代為收件向區公所申請補助電動機車。（記者盧賢秀攝）

    2025/01/17 18:10

    〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市新版公益青年免費電動機車方案上路，符合資格民眾1月起上網登記，每月限1000輛，取得資格的民眾可到友善車行送件。市府公布首波108家友善車行，多數是原本油車機車行，經車廠認證，可以維修保養電動車，協助民眾收件到區公所申請。

    基隆市環保局今年新版公益青年免費電動機車補助方案，有2種不同選擇，「專案車款」限定4廠牌共6種不同車型，每款車不僅全額補助車體，各廠牌的月資費也有0元方案；「新購車款」則不限廠牌，民可以選Gogoro等廠牌，一次性車體補助6萬元。今年起必須汰舊燃油車才能申請補助電動機車。

    基隆舊有油電機車行有300多家，去年曾上街抗議，電動車免費送，影響油電車行生意，恐有一半倒閉，市府協助油電車型轉型為友善車行。

    產業發展處今天公布首批108家「友善電動車行」，即日起可受理民眾申請文件，產發處產業服務科長潘祖德說，友善車行必須符合兩條件，1是成為「油電合一店」，提供電動機車維修及保養服務，助綠能轉型；2是成為「青年公益機車代辦窗口」，協助受理並代送民眾申請文件。

    潘祖德說，油車車行要轉型為友善車行，須經車廠認證，未來將推出「基隆市機車產業輔導綠能轉型產業補助計畫，針對一些費用加以補助，提高車行意願，協助車行進行油電轉型、穩定專業技術人力資源、設備補助如診斷工具、維修系統租賃費、營運空間改造等。友善車行名單可上網查詢，網址：https://www.klcg.gov.tw/tw/economy/2627-296111.html

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播