基隆首波友善車行108家 可維修保養、代收件申請免費電動機車

基隆市公布首波108家友善車行，可以維修保養電動車並代為收件向區公所申請補助電動機車。（記者盧賢秀攝）

2025/01/17 18:10

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市新版公益青年免費電動機車方案上路，符合資格民眾1月起上網登記，每月限1000輛，取得資格的民眾可到友善車行送件。市府公布首波108家友善車行，多數是原本油車機車行，經車廠認證，可以維修保養電動車，協助民眾收件到區公所申請。

基隆市環保局今年新版公益青年免費電動機車補助方案，有2種不同選擇，「專案車款」限定4廠牌共6種不同車型，每款車不僅全額補助車體，各廠牌的月資費也有0元方案；「新購車款」則不限廠牌，民可以選Gogoro等廠牌，一次性車體補助6萬元。今年起必須汰舊燃油車才能申請補助電動機車。

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基隆舊有油電機車行有300多家，去年曾上街抗議，電動車免費送，影響油電車行生意，恐有一半倒閉，市府協助油電車型轉型為友善車行。

產業發展處今天公布首批108家「友善電動車行」，即日起可受理民眾申請文件，產發處產業服務科長潘祖德說，友善車行必須符合兩條件，1是成為「油電合一店」，提供電動機車維修及保養服務，助綠能轉型；2是成為「青年公益機車代辦窗口」，協助受理並代送民眾申請文件。

潘祖德說，油車車行要轉型為友善車行，須經車廠認證，未來將推出「基隆市機車產業輔導綠能轉型產業補助計畫，針對一些費用加以補助，提高車行意願，協助車行進行油電轉型、穩定專業技術人力資源、設備補助如診斷工具、維修系統租賃費、營運空間改造等。友善車行名單可上網查詢，網址：https://www.klcg.gov.tw/tw/economy/2627-296111.html。

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