陳世凱視察台9線台東賓朗外環道工程 明年2月完工

交通部長陳世凱（中）今天視察台9線拓寬計畫台東賓朗外環道工程。（記者黃明堂翻攝）

2025/01/17 17:07

〔記者黃明堂／台東報導〕公路局正在卑南鄉賓朗村進行台9線外環道工程，交通部長陳世凱今（17）日率公路局長陳文瑞、南區養護分局長陳貴芳，指示工程於明年2月如期如質完工，並指示交通建設朝「人本」施作，加強行人安全。

公路局簡報指出，進行台9線花東縱谷安全景觀大道計畫台東段工程，逐年編列經費辦理改善，並以安全、景觀、人本、生態4大面向為計劃主軸，提升省道公路系統使用效率、改善瓶頸路段及健全路網完整性。結合台東縣觀光產業的發展，規劃景觀道路，讓遊客能夠在花東縱谷旅程中，欣賞沿途獨特優美的自然與人文風情，深入聚落與部落享受悠閒有深度的觀光旅遊活動。

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賓朗外環道是台9線台東段拓寬計畫第3標執行工程，也是該計畫第一條新闢外環線道路，工程全長1.5公里，道路雙向各有2車道及1慢車道，並採南北分離規劃設計。該工程自113年1月開工，預定於115年2月完工。該工程路段肩負東部各地轉接往台東市區及西部高屏地區之交通重要樞紐，完工後將有效提升該路段之交通服務水準。

陳世凱對該計畫及工程執行予以肯定，並提示現今交通政策已由「車本」交通進化為「人本」交通，計畫執行除考量安全及景觀之際，更易應注意行人安全，若計畫工程拓寬路段經過原道路旁聚落，應特別留意規劃聚落住民行人行經道路、路口的安全，夜間也可以考量以照明辨識，以提醒駕駛注意行人安全。

陳世凱對施工團隊員工及外籍移工工作環境及生活起居表示關心外，並在農曆春節將近之際頒發紅包及移工加菜金，祝福施工團隊佳節愉快，也期許工程團隊能齊心共進，使工程能如期如質達成完工與通車之目標。

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