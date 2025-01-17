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    桃機可先辦日本13個機場入境 春節期間機捷提早開、巴士增班

    桃園機場春節疏運期間為1月24日到2月3日，鼓勵旅客多利用大眾運輸工具。（桃機公司提供）

    桃園機場春節疏運期間為1月24日到2月3日，鼓勵旅客多利用大眾運輸工具。（桃機公司提供）

    2025/01/17 17:22

    〔記者吳亮儀／台北報導〕桃園機場公司今天（17日）說，與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，昨天是第一天，執行IT236、JX846、IT218、IT252、CI178共5個航班，近千名旅客在桃園機場候機室就已預先確認入境資料，加速赴日後的通關審查作業。

    桃園機場公司說，至作業日期2月12日結束之前，搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航，前往日本函館、旭川、秋田、仙台、福島、新潟、小松、高松、岡山、茨城、宮崎、熊本及鹿兒島，共計13個機場、16航班的旅客，適用對象為從台灣出發至入境日本「短期滯在」例如觀光、親人訪問及短期商務等滯在期間90天以內者的特定航班旅客，都可選擇參加。

    桃機公司說，配合春節疏運，迎接即將到來的蛇年春節，機場捷運自1月24日到2月2日共計10天，A1台北車站到桃園機場直達車提早於05:00與05:30加班發車，從A1站出發中間不停靠，直接開往第一航廈與第二航廈，時間為35分鐘，A1台北車站的市區預辦登機服務，也同步提早於04:30開始，讓旅客出國行程從國內開始就一路順暢。

    桃機公司說，在聯外交通國道客運巴士部分，大有巴士1962往板橋、1968往新店，1月29日至1月31日調整約每小時一班；統聯客運1661A往宜蘭1月20日至1月24日、1月27日至1月31日從宜蘭發車前往機場，於上午06:30增開一班；國光客運1860A往台中，1月16日起前往機場加開20:10、21:10兩班，離開機場增開23:30、00:20、01:20、01:50共4班。

    配合春節疏運桃園機場聯外交通國道客運巴士增班表。（桃機公司提供）

    配合春節疏運桃園機場聯外交通國道客運巴士增班表。（桃機公司提供）

    台日機場入境事先確認作業實施順利，航空公司協助於候機室廣播及派員引導旅客參加。（桃機公司提供）

    台日機場入境事先確認作業實施順利，航空公司協助於候機室廣播及派員引導旅客參加。（桃機公司提供）

    機場捷運疏運期間A1台北車站到桃園機場，提早增開班次直達第一航廈與第二航廈。（桃機公司提供）

    機場捷運疏運期間A1台北車站到桃園機場，提早增開班次直達第一航廈與第二航廈。（桃機公司提供）

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