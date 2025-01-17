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    陳亭妃與議員1/19發放300萬物資 助低收入戶安心過好年

    「愛心飛揚賑米活動」已連續舉辦20餘年，今年募集價值約300萬元的民生物資，將於1月19日發放給近5000戶低收入戶，傳遞暖暖的年節關懷。 （圖由陳亭妃提供）

    「愛心飛揚賑米活動」已連續舉辦20餘年，今年募集價值約300萬元的民生物資，將於1月19日發放給近5000戶低收入戶，傳遞暖暖的年節關懷。 （圖由陳亭妃提供）

    2025/01/17 16:46

    〔記者蔡文居／台南報導〕農曆年節將近，立法委員陳亭妃、前台南市議長郭信良共同發起「愛心飛揚賑米活動」，活動已連續舉辦20餘年，今年與市議員陳怡珍、陳秋萍、周麗津、吳通龍及前議員蔡旺詮等人，合力募集價值約300萬元的大批物資，19日提供給原台南市6區、永康區及曾文區近5000戶低收入戶，傳遞暖暖的年節關懷。

    今天包含小室璽肌膚管理學院執行長吳柔宜、肯尼士國際有限公司董事長李育萱、美爽爽化粧品股份有限公司董事長李耿誠、培珍社會福利慈善事業基金會董事長潘仁德、戲說台灣女主角林玉紫、戲說台灣統籌兼演員林坤、永康里長聯誼會會長鄭文生、南區南都里長高麗雲、南華里長辜福恩、明亮里長蘇三柱、府南里長尤俊銘、文南里長陳清泉、光明里長黃榮籐、大成里長鄭宏源、再興里長吳昇柏等多位里長出席相挺做愛心。

    寒冬送暖活動將於1月19日（週日）上午舉行，具低收入戶資格的原台南市6區、永康區及曾文區居民，總共約5000戶均為受助對象。發放地點包括安南區郭信良服務處，北區及中西區立委陳亭、陳怡珍聯合服務處、永康區陳秋萍服務處、南區及安平區周麗津服務處、永康區陳秋萍服務處、東區蔡旺詮服務處。發放物資有白米、沙拉油、衛生紙等民生物資，總計近5000份，總價值約300萬元。

    參與的團體包括陳佳照紀念文化基金會、登陸慈善愛心會、台灣省會計師公會、冰點空調冷氣股份有限公司、培珍社會福利慈善事業基金會、台南市府城同心協會、好帝一食品、肯尼士有限公司、登基有限公司等多個善心團體。

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