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    大放送！台南西羅殿除夕抽美金、初一送錢母

    迎接乙巳蛇年，台南西羅殿除夕開廟門團拜祭出抽美金、送好禮，大年初一還發送800份紀念錢母。（記者王姝琇攝）

    迎接乙巳蛇年，台南西羅殿除夕開廟門團拜祭出抽美金、送好禮，大年初一還發送800份紀念錢母。（記者王姝琇攝）

    2025/01/17 16:38

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南西羅殿主祀廣澤尊王，龍年分靈開光總計逾400尊神像，堪稱府城「神明出生率」最高；今年除夕夜開廟門團拜，將發送特製年年有餘吊飾和椪餅，抽120個開運美金紅包；大年初一更加碼限量「2025年台南西羅殿廣澤尊王紀念錢母」大放送。

    據統計，甲辰龍年赴西羅殿進香團體近1500場次、分靈開光神像超過400尊，堪稱府城內出生率最高的神明；乙巳蛇年推出2750盞光明燈，也是開放登記隨即額滿，相當搶手！每逢農曆新春，有許多信眾前來還願進而「寄付」琳瑯滿目的結緣品與民眾分享，吸引人們走春領好禮沾喜氣。

    西羅殿主委王敏星表示，各地信眾還願結緣，讓西羅殿除夕夜、大年初一活動一年比一年豐富，今年除夕夜子時開廟門團拜，預計發送1200份特製年年有餘吊飾、500份椪餅，並抽出120個、每包6元美金開運紅包，取蛇的台語諧音「溜（liu）」象徵六六大順。依往年經驗，大年初一將迎來最多人潮，當天也會再祭出800個紀念錢母，盛邀民眾新春期間到西羅殿走春祈願、求平安。

    台南西羅殿統計，甲辰龍年進香團體將近1500場次、分靈開光逾400尊神像。（記者王姝琇攝）

    台南西羅殿統計，甲辰龍年進香團體將近1500場次、分靈開光逾400尊神像。（記者王姝琇攝）

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