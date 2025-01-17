謝國樑出席四接環評審查會 喊話專業人士重視基隆人安全

基隆市長謝國樑出席四接環評初審會議。（記者叢昌瑾攝）

2025/01/17 16:32

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑今天出席環境部召開的協和電廠改建天然氣第四接收站環評初審會議，向與會環評委員、專家學者說，絕不能讓基隆市民的生命財產安全受到任何威脅。

謝國樑指出，從實際地理位置來看，基隆港與基隆市區緊鄰，且基隆港具有一定程度之軍事戰略意義，協和發電廠更新改建，絕對要避免設置高風險設施，市府將以最高標準來監督這件事。

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四接的東移方案涉及保育區填海範圍變異，謝國樑指出，市府希望台電可以重新提送審查，以確保對水產保育、生態環境及漁業生產的影響必須降到最低。台電應審慎規劃這項計畫，恐造成水污染及空氣污染的排放容量。站在市府的立場，認為必須優先減少污染，避免擴大燃氣機組規模，導致溫室氣體排放增加，破壞北台灣地區的環境生態。

四接東移方案所形成的填海造陸部分，謝國樑認為，因涵蓋基隆水產動植物繁殖保育區，從四接東移案第四、五次環評初審，以及今日第六次的環評初審，基地範疇（3.0版）已與109年9月基隆市政府原則同意的範疇（2.0版）不同。市府產業發展處於112年5月及113年3月已數次函請台電就相關法令，要求3.0版本開發位置重新提送申請，目的就是要確保市府可以辦理保育區相關事項的審查。

他要求台電必須重新檢討裝置容量，且務必優先考量優化現有機組效能，或增設防污設備，避免增加溫室氣體排放，造成基隆地區環境污染。

最後，謝國樑說，能源政策走向與決策是中央政府的權限，若犧牲基隆的城市安全與生態環境，形成衝擊與威脅，絕不符合民意期待。市府要求高標、嚴謹、專業之環境影響評估，市府會依法行政，期盼中央部會機關包括經濟部、環境部能夠重視地方民意，做出符合多數市民公益的決策。

台電協電廠改建天然氣第四接收站，環境部17日召開環評第六次初審會議。（記者盧賢秀攝）

謝國樑四接環評初審會議說，絕不能讓基隆市民的生命財產安全受到任何威脅。（記者叢昌瑾攝）

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