中市新社區國小特色教材 推廣九庄媽遶境民俗

大埔腔教師古智丹搭配客語導讀新書繪本。（記者張軒哲攝）

2025/01/17 16:42

〔記者張軒哲／台中報導〕新社區九庄媽文化協會出版《新社阿嬤九庄媽》繪本、《跟著九庄媽看世界》新社區國小特色課程教材，結合政府力量及社會資源，積極推廣「新社九庄媽遶境」民俗。中市文化局今日於新社國小發表新書，邀請客語高級認證大埔腔教師古智丹搭配客語導讀新書繪本。

中市文化局表示，中市共登錄有10項民俗無形文化資產，其中有8項民俗和媽祖信仰息息相關，而「新社九庄媽遶境」是新社地區最具有濃厚地方特色的信仰活動。「新社九庄媽遶境」公告登錄為中市民俗文化資產，並公告新增九庄媽文化協會為保存團體。《新社阿嬤九庄媽》繪本、《跟著九庄媽看世界》新社區國民小學特色課程教材，由文化部文資局、中市文資處、新社區公所共同指導九庄媽文化協會於去年10月出版，成為推廣中市無形文化資產最佳教材。

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文化局副局長曾能汀說，「新社九庄媽遶境」是現今信仰文化、傳統文史鮮有的無形文化資產，由中市新社地區九個庄頭輪流奉祀，每年換值年庄供奉九庄媽，並在每年農曆正月初三至初六期間，以擲筊方式擇定遊庄遶境日期，其最大特色為「有神無廟」，但有頭家爐主的組織亦有巡境的範圍。透過國小特色教材開發配以繪本出版，落實無形文化資產守護進入校園的具體行動。

九庄媽文化協會理事長林隆誠表示，《新社阿嬤九庄媽》繪本用客語以圖文並茂又生動活潑的鋪陳，介紹「新社九庄媽」信仰的形成與地方發展，促成新社地方客家、閩南民族的融合，也突顯新社九庄媽「有神無廟」的最大特色。而特色教材《跟著九庄媽看世界》設計，則適合國小全齡的新社在地民俗教學，帶領學童從認識家鄉到放眼世界，最後推廣展示自身家鄉的特色及美好，將關心社區及文化資產的公共事務的種子萌種於學童心中。

新社區九庄媽文化協會出版《新社阿嬤九庄媽》繪本、《跟著九庄媽看世界》新社區國民小學特色課程教材。（記者張軒哲攝）

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