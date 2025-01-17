四接環評初審專家會議 操船安全、港埠營運正反交鋒

台電規劃在基隆外木山興建第四天然氣接收站，提出「協和發電廠更新改建計畫」，環境部召開第六次環評初審會議。（記者叢昌瑾攝）

2025/01/17 16:22

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部今（17）日召開「協和發電廠更新改建計畫（簡稱協和四接案）」第六次環評初審會議，外聘專家下午討論操船安全、港埠營運等議題，反方推薦的專家指出，協和外海不適合設置LNG港、基隆港海流及海象變化難以預測。台電則說，依專家建議結果將LNG船液化天然氣載運船嚴格限制在風速每秒10公尺時，能將操船安全的風險性降到最低。

基隆協和電廠是全台唯一燃燒重油的發電廠，台電規劃拆除既有4部燃油機組，改建2部總裝置容量260萬瓩以下的燃氣機組，填海造地約14.5公頃，設置LNG儲槽及卸收碼頭等，做為第四座天然氣接收站，穩定北東電網供電。

請繼續往下閱讀...

不過，協和四接環評爭議較大，環境部採台電、民團正反雙方推薦學者組成「專家會議」，由外聘專家分別就海洋生態、操船安全、港埠營運等議題提出意見。

針對港埠營運及操船安全，環委要求，此案說明清楚船舶進港條件，以及如何即時得到數據確保船隻進港安全，尤其是在東北季風盛行時，當海象與海流條件不適合時，LNG船的應變時間有多長，以及如何應變。

環團推薦的專家、台灣海洋工程學會常務監事梁乃匡指出，基隆港外海水深較深、流速快，船進港速度不能太慢，要做到港埠營運安全，堤防應該要再往外延長，但基隆港愈往外水愈深，沒辦法再往外蓋堤，協和外海不適合設置LNG港。

前基隆市船務代理商業同業公會理事長曹育民也指出，基隆港目前的海流、海象隨時在變，現在基隆港每一艘船進港都是靠臨機應變，過去的經驗值已不足以應變，環評書件資料中所提的海流等資料數據，無法真實反映基隆港實際海流情況。

不過，台電推薦專家、基隆港引水人辦事處主任李振弘說，基隆港漲退潮屬於恆流，對船舶影響包含船速、流速、流向，不能只討論流速，實際上，引水人操船十幾萬噸的大船，都不會考慮流速，因為對大船影響很小；另外，除了本身機具設備，還有外部輔助，可透過拖船把操船風險降到最低，把安全係數拉到最高。

台電則說明，LNG船一個月只會進出協和接收站2次，之前委託專家進行風向、漲退潮、進港船速等數據模擬時，發現風速是影響航行安全的重要因子，依照專家建議將LNG船嚴格限制在風速每秒10公尺時，能將操船安全的風險性降到最低。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法