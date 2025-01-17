玉山回溫雪景迷人 主峰再現磅薄壯闊

玉山園區天氣回穩，主峰線步道積雪逐漸消融，不過山稜間仍有積冰殘雪，再現玉山磅薄氣勢與冬日經典景象。（玉管處提供）

2025/01/17 15:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區受惠冷氣團減弱，白天氣溫回升，高溫可破11度，之前主峰線步道因下雪積冰明顯，現雖逐漸消融，但山稜間仍有雪白積冰殘雪，景致迷人，高山區在天氣放晴後，主峰也展現磅薄壯闊氣勢，再現玉山冬日經典景象。

玉山國家公園管理處表示，這2天山區氣溫稍有回升，不過日夜溫差極大，像在排雲山莊晚間才8、9點，低溫就下探零下4度，白天陽光露臉，高溫可達15度，主峰地區氣溫也可來到11度，主峰線也因天氣回穩，步道積雪漸漸消融，但在背陽面路段，仍有積冰殘雪，山友還是要穿著冰爪確保安全。

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玉管處也強調，雖然近日天氣回穩，但接下來還是會有冷空氣報到，山區入夜低溫仍會造成步道結冰濕滑，提醒山友雪季登山務必備妥冰斧、冰爪、岩盔等雪地三寶，以維護登山安全。

玉山園區天氣回穩，主峰線步道積雪逐漸消融，惟背陽面仍有積冰殘雪，山友需穿著冰爪確保安全。（玉管處提供）

玉山園區天氣回穩，主峰線步道積雪逐漸消融，惟部分路段仍有積冰殘雪。（玉管處提供）

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