春節9天連假 台74線初一至初四恐塞車

臺中區監理所運管科長楊永川表示，春節期間，推出90條國道客運路線最高6折優惠。（記者黃旭磊攝）

2025/01/17 16:08

〔記者黃旭磊／台中報導〕下週就是春節連假，從元月25日（週六）至2月2日（週日）有9天連假，公路局預估易壅塞路段，認為除夕前（24日）下午開始出現返鄉旅次，以長程旅次居多，而在中部地區，西部濱海快速公路（台61線）及台中環線（台74線）將有大量車潮湧現。

至於返鄉車潮出現在大年初四及初六，公路局呼籲駕駛行駛省道台3線等道路避免塞車。

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公路局中區養護工程分局及臺中區監理所今天於南屯區，說明春節疏運規劃及客運優惠，公路局中區養護工程分局長呂文玉說，除夕前週末（24日）下午開始出現返鄉旅次，再來就是年初一（元月29日）至年初四（2月1日），民眾外出、觀光遊憩及拜訪親友，車潮可能出現在台74線及觀光風景地區，而年初四（2月1日）至年初六（2月3日）為返回工作崗位之長程旅次，預估台61線北上於午後將有車多狀況。

連假期間，台中地區會在台74線塞車，預估交通尖峰為年初一至初四，每天上午9時至下午13時，官員建議，若國道3號出現壅塞狀況，駕駛可提前改道，例如快官系統交流道壅塞，改由彰興路交流道下，接台14丙彰興路接往國道3號草屯交流道，或改由五權西路交流道下，接環中路往國道3號草屯交流道，而霧峰系統交流道壅塞，可由大里二交流道下接環河路轉接國3草屯交流道。

春節國道客運票價優惠最高6折 台北到豐原單程160元

公路局也在連假期間，推出90條國道客運路線平日優惠或原價6折優惠，臺中區監理所運輸管理科長楊永川表示，12家國道客運在元月24日至2月2日期間，推出「最高6折優惠」，其中，豐原客運行駛台北到豐原，全票單程優惠價160元，而國光客運台中至台北200元，台中至高雄優惠價240元。

楊永川強調，搭乘高鐵、台鐵或國道客運，乘客轉乘在地客運，只要持有效電子票證卡片，均享有一段票（或基本里程）免費優惠，年假期間全台幸福巴士75條（台中市11條）供民眾免費轉乘使用。

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