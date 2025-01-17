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    打造校內特色烤窯 屏東山海國小食農教育精采

    山海國小在校園內建造了兩座特色烤窯，香氣四溢的麵包讓孩子們成就感十足。（記者蔡宗憲攝）

    山海國小在校園內建造了兩座特色烤窯，香氣四溢的麵包讓孩子們成就感十足。（記者蔡宗憲攝）

    2025/01/17 16:03

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春山海國小近年來致力於推動食農教育，除了讓學生品嘗自己栽種的蔬菜外，更推動自然友善的耕種方法，不使用化學農藥的方式進行耕種，昨天在榮亮食田文教基金會協助下，更在校園內建造了兩座特色烤窯，香氣四溢的麵包讓孩子們成就感十足。

    陣陣的麵包香隨著落山風飄散在山海國小校園裡，師生們從揉麵團開始，等待麵包發酵，接著揉製成型，最後再將其送入窯中烘烤，從窯烤麵包及披薩等麵食，孩子們都能完整體驗「親手做」的食農教育理念。

    榮亮食田文教基金會指出，烤窯的目的是透過從農田到餐桌一系列的教育課程，讓學童對食物和土地的理解更加深刻，期盼已播下的食農教育種子在學童心中繼續茁壯、成長，結出纍纍果實，將食農教育繼續傳承、推廣。

    山海國小校長楊瑞麟表示，從「做中學」是一件相當重要的事，不管什麼事情都要做了才會知道箇中道理。學生體驗製作窯烤麵包及披薩，不僅可以學習到麵包製作技巧，還能深入了解每一道食物背後的努力與付出的時間多寡，轉化為對土地與食物的尊重。

    孩子們都能完整體驗「親手做」的食農教育理念。（記者蔡宗憲攝）

    孩子們都能完整體驗「親手做」的食農教育理念。（記者蔡宗憲攝）

    山海國小在校園內建造了兩座特色烤窯，香氣四溢的麵包讓孩子們成就感十足。（記者蔡宗憲攝）

    山海國小在校園內建造了兩座特色烤窯，香氣四溢的麵包讓孩子們成就感十足。（記者蔡宗憲攝）

    孩子們都能完整體驗「親手做」的食農教育理念。 （記者蔡宗憲攝）

    孩子們都能完整體驗「親手做」的食農教育理念。 （記者蔡宗憲攝）

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