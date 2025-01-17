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    學測今下午看考場 台大身障生試場有134名考生報名

    國立台灣大學身心障礙試場，今年共有134名考生報名，共啟用27間試場，包括5間單人試場，相關應試輔具均已準備妥當。（記者林曉雲攝）

    國立台灣大學身心障礙試場，今年共有134名考生報名，共啟用27間試場，包括5間單人試場，相關應試輔具均已準備妥當。（記者林曉雲攝）

    2025/01/17 15:45

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測將於明（18）日登場，共有12.1萬人報名，今天下午開放考生看考場。其中，國立台灣大學身心障礙試場，今年共有134名考生報名，台大註冊組主任李宏森說明，共啟用27間試場，包括5間單人試場，相關應試輔具均已準備妥當。

    李宏森表示，特殊考生共有134人，包括學習障礙45人，需要電腦及語音播放器；自閉症考生38人，需要耳塞、藥物、衛生紙、語音播放器及電腦；視覺障礙15 人，需要白手杖、放大鏡、口袋型擴視機、桌上型擴視機、耳機、電腦、枱燈及語音播放器等。

    此外，腦性麻痺考生共8人，需要拐杖、白手杖、輪椅、尺（閱讀聚焦使用）；多重障礙考生6人，需要盲用算盤、助聽器、點字顯示器、放大鏡等輔助，另有情緒行為障礙5人、肢體障礙考生4人、雙重障礙4人及9名其他障礙考生。

    大學學測採自由選考制，有國文、英文、數學A、數學B、社會、自然等6考科，分成3天考試。李宏森表示，依大考中心提醒，考生要記得帶身分證等有效證件應試，學生證不是有效證件，也要記得答題卷上簽署全名，以免被扣分。

    大學學測將於明（18）日登場，共有12.1萬人報名，今天下午開放考生看考場。其中，國立台灣大學身心障礙試場，今年共有134名考生報名，台大註冊組主任李宏森說明，共啟用27間試場，包括5間單人試場，相關應試輔具均已準備妥當。（記者林曉雲攝）

    大學學測將於明（18）日登場，共有12.1萬人報名，今天下午開放考生看考場。其中，國立台灣大學身心障礙試場，今年共有134名考生報名，台大註冊組主任李宏森說明，共啟用27間試場，包括5間單人試場，相關應試輔具均已準備妥當。（記者林曉雲攝）

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