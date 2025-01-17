世界頂尖飄移好手齊聚 美國賽車節1/18台南登場

台灣飄移錦標賽即將展開，各國好手依序進場測試。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/17 16:07

〔記者吳俊鋒／台南報導〕首度在台南舉辦的「美國賽車節 IN TAINAN」，本週六起登場，世界頂尖「飄移」好手齊聚，展現精湛的甩尾特技，今天先進行巨星見面會，接著展開實地交流，彼此競速追逐，且不斷測滑、打轉，白煙四起，過程相當刺激，令人看得血脈賁張，也為活動造勢。

活動於18、19日在大台南會展中心旁舉行，為期2天，飄移賽道以及觀眾席、安全圍籬等搭建完成，選手們依序進場測試，尖銳的剎車聲，還有揚起的煙霧，格外引起矚目。

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主辦的台灣極限賽車運動發展協會，今天邀請世界好手一起亮相，有美國現役的Jeff、歐洲飄移聯賽年度總冠軍芬蘭Lauri、立陶宛國家盃冠軍BEN、激進風格著稱的巴西飄移代表Yukio Fausto，加上日本的傳奇人物斎藤太吾、新秀冠軍山中真生，以及知名的山田賢二等。

市府副秘書長尤天厚到場致贈台南美味的蝦餅零食，代表鄉親熱情歡迎全球好手，他表示，這次活動以美國文化體驗為核心，結合競速與娛樂，帶來全球飄移賽事FD（Formula Drift）的震撼氛圍。

尤天厚強調，有別於一些人刻意到馬路上亂飆，影響交通，正規的飄移賽事，在對的場地進行，其實是安全、正向的運動。

尤天厚說，台南為文化古都，活動當地也緊鄰沙崙智慧綠能科學城，透過賽事推廣，讓更多人認識國內未來先進產業的發展引擎。

這次活動除了全球好手之外，也邀請美國FD總裁Ryan、全球飄移賽傳奇人物Formula Drift創辦人之一Jim Liaw，以及FDJ（Formula Drift JAPAN）社長岩田和彦等貴賓共襄盛舉，熱鬧可期。

市府體育局陳良乾局長表示，現場也以美式元素進行主題規劃，猶如在好萊塢看精彩賽車大秀的Hollywood（賽道區）、聚集知名品牌企業，以及汽機車、改裝與相關部品的淘金鎮（廠商區），還有盡情享受美食的自由女神區（餐點區）。

另外，18日安排夜間Parking Night街頭車聚區，復刻美式文化，現場氛圍充滿自由、多元；19日則是熱血的聯合車聚嘉年華，無論是改裝車、跑車，或者經典老車，都能讓大家交流經驗、分享駕駛樂趣。

觀看台灣飄移錦標賽的站票，單日300元、雙日500元；座位票則是單日900元、雙日1500元。

市府副祕書長尤天厚歡迎各國好手到來，眾人開心合影。（記者吳俊鋒攝）

賽車好手在場上飄移交流，相互追逐、測滑，過程刺激。（記者吳俊鋒攝）

市府副祕書長尤天厚歡迎各國好手到來，眾人開心合影。（記者吳俊鋒攝）

台灣飄移錦標賽即將展開，各國好手依序進場測試。（記者吳俊鋒攝）

賽車好手在場上飄移交流，相互追逐、測滑，過程刺激。（記者吳俊鋒攝）

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