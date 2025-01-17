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    把握週末好天氣！ 上班日東北季風增強 北部、花東有雨

    天氣風險指出下週日晚間到週一，白天東北季風又會稍微加強，迎風面的大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮到台東，有局部短暫陣雨。（圖擷取自天氣風險 WeatherRisk 臉書）

    天氣風險指出下週日晚間到週一，白天東北季風又會稍微加強，迎風面的大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮到台東，有局部短暫陣雨。（圖擷取自天氣風險 WeatherRisk 臉書）

    2025/01/17 17:11

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣持續寒冷，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，週末假期冷氣團明顯減弱，不過下週日晚間到週一白天東北季風又會稍微加強，迎風面的大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮到台東一帶，還是有些局部短暫陣雨。

    氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，週末假期1月18日至1月19日大陸冷氣團明顯減弱，週六下午各地雲量會逐漸增加，中高層的雲系逐漸會從南邊、西南邊湧入台灣附近，週六晚間到下週日白天可能有微弱鋒面快速掠過台灣附近，各地雲量偏多且較厚。

    粉專指出，下週日下半天配合底層東北季風，北部、東半部及中南部的山區，將會有局部短暫陣雨發生的機會，雖然模式預報看起來雨量不多，降雨的範圍也比較局部性，但是天氣仍然會有些變化，提醒大家週末外出仍要留意；下週日晚間到週一白天，微弱鋒面快速離開之後，東北季風又會稍微加強，雖然鋒面的結構不好，水氣也不多，但迎風面的大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮到台東一帶雲量仍多，還是有些局部短暫陣雨的機會，桃園以南的西半部地區則是逐漸恢復多雲到晴的天氣。

    粉專續指，下週台灣附近仍以東北風到偏東風環境為主，迎風面東半部地區可能還是雲量較多，局部短暫陣雨的天氣，西半部則是多雲到晴，溫度方面，週六白天起溫度將有所回升，但是因為很快又有微弱鋒面掠過，各地雲量較多，而且底層還是維持東北季風的環境，因此沒有辦法出現非常明顯的回暖。

    粉專補充，北部、東北部白天高溫大約在18-20度左右，部分地區可能來到20-22度間；中部及花東地區白天高溫大約21-23度；南部地區白天高溫有機會來到24-25度左右；夜晚清晨仍有局部較低的溫度出現機會。

    粉專提醒，台南以北到宜蘭一帶的空曠地區及花東縱谷內的空曠地區，低溫仍可能接近10度；都市地區的低溫普遍預估在14-17度左右，日夜溫差較大，中南部尤其明顯，提醒安排週末假期活動的朋友，還是要多加留意穿著及身體健康的問題。

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