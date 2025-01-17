「台灣超人」克服障礙活出自己 鄭英耀：每個人都有1件披風

教育部長鄭英耀（右）與導演曲全立（左）一起為《台灣超人》傳遞正能量應援。（教育部提供）

2025/01/17 16:21

〔記者林曉雲／台北報導〕落實聯合國人權公約，教育部今舉辦《台灣超人》紀錄片賞析會，教育部長鄭英耀出席活動支持，他表示，看導演曲全立拍攝的台灣超人紀錄片，令人非常感動，每一個人都有一件披風，是生命中的靈魂、是一種價值，也是一種力量。

教育部學特司科長謝昌運說明，教育部今日在華山光點電影館，邀請北部大專校院及教育部同仁，共同賞析《台灣超人》紀錄片，導演曲全立並到場分享映後座談，說明拍攝本紀錄片的心路歷程及感想。

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曾拿下好萊塢3D大獎殊榮，專精於3D攝影的台灣導演曲全立，歷時3年走訪各地，訪談和拍攝近百位《台灣超人》的真實故事，剪輯成《台灣超人》紀錄片，呈現台灣超人們克服先天障礙、勇敢面對各種際遇，以及在各領域獲得優秀成果的生命歷程故事。

曲全立曾表示，他自己因患腦瘤，被兩家大型醫院判定餘命只有半年，後手術成功救回，但成為半聾半盲，因此也封閉自己的心靈，而他拍攝3D美力台灣，到全國很多學校去放映，孩子們真摯的回饋，讓他感動，也照亮他的生命。

片中的劉大潭從小因病只能用手走路，但他是發明王，有機會出國比賽，擔憂的媽媽開條件說，要跑贏媽媽才能出國，劉大潭去回收廠撿了一袋零件，手製一台特殊三輪車，就這樣跑贏媽媽，克服各種困難，完成讀書和工作，還成功說服岳父母，把女朋友娶回家，而他很樂於分享自己克服先天的限制，活出亮麗人生的故事，鼓勵同受障礙限制的孩子要勇敢不放棄。

謝昌運說明，台灣社會近年來持續關注特殊教育及生命教育的推動與落實，並參考身心障礙者權利公約（CRPD）等聯合國人權公約，在各個法規政策中，引導各級學校理解及重視，希望促進社會對身心障礙者權利與尊嚴的尊重，提高對身心障礙者的認識、肯認身心障礙者的潛能，並建立正向的社會氛圍。

教育部今邀北部大專校院特殊教育工作夥伴欣賞「台灣超人」紀錄片。（教育部提供）

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