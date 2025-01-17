關注香港、環境議題 台南社大莊勝凱獲終身學習楷模

莊勝凱（右）在社大學習至今已21年，長期關注環境、香港議題及推動人權教育，日前獲得台南市113年度終身學習楷模的肯定。 （圖由莊勝凱提供）

2025/01/17 15:54

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社區大學人權班社長莊勝凱，在社大學習至今已21年，長期關注環境、香港議題及推動人權教育，日前獲得台南市113年度終身學習楷模的肯定。

莊勝凱表示，在社大學習，不是只有口號，還有環境議題，同時結合藝術等跨領域，喚醒大家的關心，他從認識香港議題，了解到「今天的香港可能就是明天的台灣」，香港的議題更值得大家來關注，進而一起守護台灣。

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莊勝凱本身經自家的事業，對環境議題相當關心，他於2004開始參加黃煥彰老師的環境課程，一起巡守二仁溪，同時也是社大海洋廢棄物監測社的創始成員，每個月利用一天的假日擔任志工，到台南海邊淨灘再將垃圾分類，關注海洋廢棄物問題，迄今已滿20年。

莊勝凱表示，蔡明殿老師在社大成立人權班，他於2006年加入迄今，2014年蔡明殿老師過逝，他們感佩蔡明殿老師沒領講師費，一直以志工身份帶領大家學習，因此決定繼續經營人權班迄今。

他說，2009年香港發生反送中事件，不少港人來台南，並參加人權班，而開始與香港議題結合，並定期舉辦香港議題特展，讓大家認識香港，了解到「今天的香港可能就是明天的台灣」，進而一起守護台灣。

台南社大表示，莊勝凱長期投入人權及環境等相關議題的活動，近年更協助人權班申請「台灣國際人權影展聚落串聯」，共同策辦「香港議題展」，沉穩而踏實地展現公民力量，其精神及行動力令人敬佩。

莊勝凱（蹲下拍照者）每個月利用一天的假日擔任志工，關注海洋廢棄物問題，迄今已滿20年。（記者蔡文居攝）

台南社大人權班社長莊勝凱（右1）與人權團結及香港夥伴共同策辦「香港議題展」，迄今已舉辦3屆。（記者蔡文居攝）

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