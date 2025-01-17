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    嘉義輕軌藍線 交部請縣、市政府自籌開發

    針對嘉義輕軌藍線興建經費，嘉義市長黃敏惠（右三）昨晚高唱「真心換絕情」自況心境，向中央表達不公平不合理。（記者丁偉杰攝）

    針對嘉義輕軌藍線興建經費，嘉義市長黃敏惠（右三）昨晚高唱「真心換絕情」自況心境，向中央表達不公平不合理。（記者丁偉杰攝）

    2025/01/17 15:39

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市向中央爭取「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫（輕軌藍線）」，可行性研究評估報告送交通部審議，中央最近回文請縣、市政府各負擔180億元及68億元自籌開發。嘉義市黃敏惠今天再度疾呼不公平不合理，「希望中央趕快兌現承諾」；縣府交通處則建議由中央全責辦理。

    嘉市府昨晚與媒體歲末餐會，市府由交通處長許啟明說明輕軌最新進度。他指出，交通部去年第一次審查輕軌藍線可行性評估期末報告，提出多達104條意見，經市府逐一回覆後，最近一次審查結果，本月3日回覆市府只剩1條意見即財務狀況，市府須負擔68億元工程開發等費用，嘉縣則須負擔180億元。

    許啟明說，1999年鐵道局完成嘉義輕軌可行性評估報告，待BRT運量達到目標運量再蓋輕軌，目前BRT年運量120至130萬人次已達目標運量，行政院2005年核定同意鐵道局評估報告蓋輕軌。

    黃敏惠高喊不公平不合理

    黃敏惠則在餐會上高唱「真心換絕情」自況心境，向中央表達不公平不合理，認為嘉市缺的從來不是計畫，而是中央的支持跟鼓勵。

    黃敏惠今天受訪時，再度表達她對嘉市恐被邊緣化的憂心。她說，嘉義地區已有台鐵、高鐵、林鐵和糖鐵，輕軌再加進來，就有5種軌道對地區整體發展會有很大幫助，請中央把輕軌還給嘉義，讓台灣軌道運輸路網更完整，這不是中央政府該做的嗎？

    嘉縣府建議由中央全責辦理

    縣府建設處表示，未收到交通部或市府對於審查結果函文，縣府對嘉義軌道建設是樂觀其成，但建設經費龐大、未來營運問題都必須審慎評估，建議由中央全責辦理。

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