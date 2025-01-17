宜蘭高鐵特區生變？內政部國土署有意見 420公頃變57公頃

宜蘭高鐵特區生變，傳出內政部國土署有意見，圖為高鐵宜蘭特區預定範圍。（資料照）

2025/01/17 15:45

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭高鐵特區計畫從190公頃擴大至420公頃，但內政部國土署審查時卻只同意57公頃，全案出現巨大變化。宜蘭縣政府表示，那是國土署在審議「宜蘭縣國土功能分區圖」時的意見，而今國土法延後6年上路，問題已獲解套，縣府還是會依420公頃規模新訂高鐵特區都市計畫，預計明年上半年完成，再提送國土署審議，也希望行政院全力促成。

高鐵延伸宜蘭，站址已選定設在縣府南側約350公尺處，交通部鐵道局原規劃的高鐵特區約190公頃，但地方認為太小，希望擴大到420公頃，北至縣民大道，南至蘭陽溪堤防，東至國五，西至中山路，交通部與鐵道局都持正面態度。

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縣府要新訂高鐵特區都市計畫，依國土法規定，要先劃設為「城鄉發展區」才能訂定。內政部國土署上個月審議「宜蘭縣國土功能分區圖」，僅同意範圍內涉及車站專用區及維修機廠的57公頃劃為城鄉發展區，其餘除交通部外，亦涉及其他部會權責（如國家科學及技術委員會），未符合新增城鄉發展區原則，要縣府在國土功能分區圖草案經內政部核定前，取得行政院或相關部會重大建設核定函且已有具體計畫內容及明確範圍，再提審議會討論。

高鐵特區從420公頃變成57公頃，消息傳出引起譁然！縣府表示，那是國土署依國土法規定審查的意見，而今，國土法已確定延後6年，不存在「城鄉發展區」劃設問題，縣府接受鐵道局委辦，即可新訂高鐵特區都市計畫，縣府會依420公頃進行規劃，包括車站專區、宜科擴大園區、會展園區、休閒產業專區、商業區、住宅區等，預計明年上半年就能完成，屆時再報國土署審議。

縣府強調，高鐵延伸宜蘭是交通部核定的國家重大建設計畫，他們不解國土署為何還要要求取得行政院或相關部會核定函，而今雖因國土法延後上路而解套，縣府會依既定時程完成都市計畫，但怕國土署屆時再做刁難，讓計畫橫生變數，因此也會設法取得行政院核定函，希望行政院全力促成。

行政院政務委員陳金德說，高鐵宜蘭特區420公頃，行政院會全力促成，現在最重要的是特區規劃，可以有一部分劃為產業園區，宜蘭科學園區與特區車程僅5分鐘，可以作相關擴充，因為有高鐵因素，國發會籌備規劃北北基宜是「首都生活圈黃金廊帶」，竹科管理局可以在特區規劃宜科擴大園區，宜蘭未來會超乎想像的好。

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