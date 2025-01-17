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    大寮區曹公舊圳旁道路危機四伏 林岱樺、李雨庭要求改善安全

    曹公舊圳旁道路沒有護欄及照明，危機四伏。（圖由林岱樺服務處提供）

    曹公舊圳旁道路沒有護欄及照明，危機四伏。（圖由林岱樺服務處提供）

    2025/01/17 15:10

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區曹公舊圳旁道路天色昏暗又無護欄，近日發生機車騎士摔入圳中命危，之前甚有死亡案件。後庄社區發展協會理事長黃義荃向立法委員林岱樺陳情，相關單位今（17）日會勘，允諾將於農曆年前改善道路安全。

    林岱樺、市議員李雨庭服務處偕同農田水利署高雄管理處、大寮區公所、市府工務局公園處等單位會勘，居民到場關切盼盡速解決交通夢魘。

    後庄里民黃建義表示，水圳旁的道路不平，又沒有護欄，容易發生意外，兩個兒子日前聽到騎士呼救聲前往搶救，所幸送醫得救，但就他所知，過去已有4起落水過世案例。黃義荃則說，當地照明不足，不僅影響交通也容易成為治安死角。

    林岱樺、李雨庭團隊提出優先改善道路、防撞桿與路燈等要求，並以過年前完成為目標。

    大寮區公所表示，將趕在農曆年前，以瀝青鋪平道路並繪製標線；農田水利署高雄管理處表示，短期會與區公所合作，在道路鋪面完成後設置防撞桿，長期爭取農業部經費改善水圳兩旁護墩；市府公園處也承諾會盡快加設照明燈具。

    林岱感謝黃義荃主動通報，政府各單位才有機會解決地方長年困擾，後續將協調地主與台電等單位，配合工程單位緊急施工，也將追蹤護墩改善方案，爭取中央資源挹注。

    林岱樺服務處要求相關單位會勘，希望能限期改善道路安全。（圖由林岱樺服務處提供）

    林岱樺服務處要求相關單位會勘，希望能限期改善道路安全。（圖由林岱樺服務處提供）

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