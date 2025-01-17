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    台北迎蛇年 1/24點亮燈節城市光廊、花季聯名迪士尼公主

    農曆春節將至，台北市觀光傳播局今（17日）介紹台北市春節系列活動，除了已經登場的迪化台北年貨大街，緊接著1月24日將點亮「2025台北燈節」城市光廊，而繽紛花季也將陸續展開，並與迪士尼公主聯名造景。圖為台北年貨大街。（記者甘孟霖攝）

    農曆春節將至，台北市觀光傳播局今（17日）介紹台北市春節系列活動，除了已經登場的迪化台北年貨大街，緊接著1月24日將點亮「2025台北燈節」城市光廊，而繽紛花季也將陸續展開，並與迪士尼公主聯名造景。圖為台北年貨大街。（記者甘孟霖攝）

    2025/01/17 15:18

    〔記者甘孟霖／台北報導〕農曆春節將至，台北市觀光傳播局今（17日）介紹台北市春節系列活動，除了已經登場的迪化台北年貨大街，緊接著1月24日將點亮「2025台北燈節」城市光廊，而繽紛花季也將陸續展開，並與迪士尼公主聯名造景。觀傳局指出，今年台北燈節在春節假期最後一天2月2日開展，賞燈之餘也可前往周邊各大商圈走逛吃美食、採買。

    觀傳局表示，1月11日至1月27日登場的「2025台北年貨大街」，於迪化街等地揭開新春序幕，讓民眾採買年貨不愁；緊接著饒富年味的「2025台北燈節 蛇來運轉」，也將在1月24日率先點亮城市光廊，並於初五正式開展，今年的展區落於美食、商圈、文化濃厚及宮廟聚集的台北西區，民眾賞燈之餘也可以到周邊的西門町商圈、榮町商圈、博愛路及南陽街等美食一級戰區大飽口福，還可漫步至省城隍廟、天后宮，以及艋舺龍山寺、青山宮、剝皮寮一帶新春祈福。

    觀傳局指出，1月24日同步登場的還有陽明山花季及樂活夜櫻季，今年陽明山花季以「讓愛在心中綻放」為主題，並首次與迪士尼公主聯名合作，推出四大主題造景，展期至3月16日；「2025樂活夜櫻季」則在1月24日至2月15日登場，寒櫻延著內湖樂活公園內溝溪河岸步道盛開，也引進迪士尼公主花卉造景，透過裝置藝術結合夜櫻燈光，白天、黑夜都有豐富視覺饗宴。

    觀傳局補充，1月24日至2月16日台北燈節活動期間，商業處與北門相機商圈發展協會合作，「2025台北燈節趣味創意攝影比賽」活動，邀民眾捕捉燈節的圖特光影與蛇年氛圍，參賽者有機會獲得豐富大獎，及於台北捷運燈箱展出作品。

    此外，今年的「點亮沅陵彩燈節」於2月10日至2月16日封街舉辦，推出「好物市集」與手作彩繪燈籠、猜燈謎等活動。

    農曆春節將至，台北市觀光傳播局今（17日）介紹台北市春節系列活動，除了已經登場的迪化台北年貨大街，緊接著1月24日將點亮「2025台北燈節」城市光廊，而繽紛花季也將陸續展開，並與迪士尼公主聯名造景。圖為台北年貨大街。（記者甘孟霖攝）

    農曆春節將至，台北市觀光傳播局今（17日）介紹台北市春節系列活動，除了已經登場的迪化台北年貨大街，緊接著1月24日將點亮「2025台北燈節」城市光廊，而繽紛花季也將陸續展開，並與迪士尼公主聯名造景。圖為台北年貨大街。（記者甘孟霖攝）

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