巨大高麗菜比賽 布袋青農邱書軒種出20公斤奪冠

嘉義縣青農比種高麗菜，布袋鎮青農邱書軒種出20公斤巨大高麗菜奪冠，今由布袋青農聯誼會長莊金輝（左三）代理參加、獲頒獎。（記者王善嬿攝）

2025/01/17 15:26

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣農會今舉辦「嘉義青農農業技術競賽—巨大高麗菜決賽」，18鄉鎮市青農利用4個多月時間種植高麗菜，決賽時以重量決勝負，其中布袋鎮青農邱書軒種出約20公斤（33.91台斤）高麗菜奪冠。

決賽今上午在民雄鄉農會供銷部舉行，嘉縣農會總幹事黃貞瑜、民雄鄉農會總幹事陳加茂、嘉縣青年農民聯誼會總會長張翠玲等人出席，進入決賽的青農帶著自家種出的巨大高麗菜過磅秤重，每顆高麗菜超過6公斤（約10台斤），讓觀賽民眾驚呼連連。

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嘉縣農會總幹事黃貞瑜表示，透過競賽不只展現嘉義農業成果，也為青農提供交流與成長機會，未來會持續支持在地農業發展，舉辦類似活動，推廣嘉義特色農產品，讓農業成為年輕人投身的光榮產業。

張翠玲說，目前除了竹崎與大埔同屬一個分會，總計全縣17個分會，去年9月，每個分會發放50株「烏崁高麗菜」種苗給青農栽種，再由該分會選出最大顆高麗菜參加決賽，栽種過程中，如太保青農還遭遇高麗菜被偷拔，所幸仍種出優質高麗菜參賽。

張翠玲表示，為讓嘉義縣青農互相切磋交流農業技術，去年舉行南瓜競賽，今年舉辦巨大高麗菜競賽；嘉縣山、海、平原區種植條件都不同，低海拔到1500公尺高海拔地區都有青農種植，每顆高麗菜超過6公斤（10台斤），除比拚青農農業技術，也可協助青農精進技術、促進在地農產，甚至開發新農產。

今活動除有巨大高麗菜競賽，青農並包高麗菜水餃、進行水餃大胃王比賽，會後，由17名青農聯誼會分會長捐款共2萬6000元以及1000顆水餃，分送到嘉義縣私立安仁家園與嘉縣私立仲埔教養院。

嘉縣農會舉辦巨大高麗菜競賽，參賽高麗菜超巨大。（記者王善嬿攝）

嘉義縣農會舉辦「嘉義青農農業技術競賽—巨大高麗菜決賽」，17個鄉鎮市青農聯誼會比拚農業技術。（記者王善嬿攝）

嘉義縣青農聯誼會集結善款，今送愛到仲埔教養院。（記者王善嬿攝）

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