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    草嶺石壁櫻花季1/29登場 上萬株粉紅花海迎賓

    古坑草嶺石壁櫻花陸續開花，預計春節連假進入最佳賞花期。（記者黃淑莉攝）

    古坑草嶺石壁櫻花陸續開花，預計春節連假進入最佳賞花期。（記者黃淑莉攝）

    2025/01/17 15:11

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑草嶺石壁櫻花季1月29日大年初一登場，面積有18公頃上萬株、品種多達21種，預計在本月底陸續綻放。雲林縣長張麗善、古坑鄉長林慧如等人邀請全國民眾1月29日至3月2日來草嶺石壁漫步在竹林中賞櫻。

    縣府文化觀光處長陳璧君表示，草嶺石壁山區的櫻花品種有寒櫻、山櫻花、八重櫻、富士櫻、白花山櫻、三色櫻及粉紅佳人等品種，從草嶺公路縣道149甲線、上石壁的產業道路沿路兩旁都有櫻花外，主要賞櫻區有2地，春節期間為青山坪農場及春節後盛開的九芎神木賞花區，從蘇家農場到九芎神木區約有2公里的櫻花大道、九芎神木區至美人谷。

    古坑鄉長林慧如指出，草嶺是全國賞櫻區中路程最近、最便捷，地方已經準備好了，歡迎大家來草嶺青山坪、石壁九芎神木賞櫻。

    張麗善表示，目前草嶺青山坪的櫻花已陸續開花，預計在月底會盛開，九芎神木、美人谷區花期大約在2月，歡迎大家來雲林賞花。

    交通工務局長汪令堯指出，櫻花季期間縣府委託古坑鄉公所規劃提供賞花接駁專車，1月29日至3月2日提供草嶺第一停車場往返青山坪農場的單線接駁服務，2月8日後增加2線接駁路線，分別由草嶺第一停車場與第二停車場往返九芎神木賞花區。

    汪令堯說，搭乘賞櫻各路線預計收費50元，65歲以上長者、身高120公分以下兒童免費，另櫻花季期間調整205線市區客運路線不停靠「九芎神木」站，請遊客多加利用賞櫻接駁車，留意相關公告及資訊。

    古坑草嶺櫻花季大年初一登場，草嶺青山坪農場內各品種櫻花陸續開花，春節連假是最佳賞花期。（記者黃淑莉攝）

    古坑草嶺櫻花季大年初一登場，草嶺青山坪農場內各品種櫻花陸續開花，春節連假是最佳賞花期。（記者黃淑莉攝）

    草嶺石壁櫻花季1月29日至3月2月，最佳賞花期春節連假至2月。（記者黃淑莉攝）

    草嶺石壁櫻花季1月29日至3月2月，最佳賞花期春節連假至2月。（記者黃淑莉攝）

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