不想塞車看過來 新北地區春節9天連假將迎4波車潮

交通部公路局北區養護工程分局交控中心主任巫清煒說明春節假期新北地區疏運計畫。（記者董冠怡攝）

2025/01/17 15:25

〔記者董冠怡／新北報導〕春節9天春假（1月25日至2月2日）將至，交通部公路局預估24日下午至28日除夕上午，北部地區南下返鄉車潮陸續湧現；北區養護工程分局交控中心主任巫清煒今表示，新北地區9天連假會有4波車潮，建議國道、省道易壅塞路段改走替代路線，可利用公路局智慧化省道即時交通資訊網、高速公路局路況專線1968等方式查詢最新路況，或是搭乘大眾運輸，享有票價、轉乘優惠。

第一波車潮：南下返鄉圍爐

1月24日下午5時至28日除夕上午，台64、65、66快速公路銜接國道路段及台61西濱南下（台15線70K鳳鼻至76K竹市延平路）會有較多車流。

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第二波車潮：初一參拜、短途走春

1月29日大年初一全日車流無方向性，省道周邊廟宇、短途走春及觀光風景區道路皆車多；例如台2線金山財神廟、台2乙線淡水清水巖、台61線林口竹林山觀音寺、台64線中和烘爐地南山福德宮，以及台2線淡水至北海岸、台9甲線烏來。

巫清煒指出，北部各著名觀光風景區易壅塞區域與熱門時段，預期落在1月29日初一至31日初三、每天上午9點至晚間7點，主要車多路段為台2線淡水、基隆萬里、台3線三鶯老街至大溪慈湖、台3線關西至峨嵋路段，以及台9線新店、台9甲線烏來沿線風景區路段。

第三波車潮：初二回娘家、初三中長程出遊

傳統習俗自1月30日初二至31日初三上午，中長程車潮出現於各郊區省道及快速公路，各觀光風景區熱點車潮也會達到高峰。

第四波車潮：收假

1月31日初三下午1時起至2月2日初五，出現於台61北上香山路段及各銜接國道的周邊要道。

針對國道易壅塞路段，巫清煒說明，國道5號每當實施高乘載措施，往往會造成替代路線台2線路段塞車，建議用路人可多加利用台9線（北宜公路），可於坪林選擇更換路線，同時透過資訊可變標誌（CMS）發布旅行時間及路況資訊。

至於省道易壅塞的部分，巫清煒提到，估計會在台2線福隆、卯澳段，已擬定劃設人行道，疏導行人，避免福隆車站乘客違規穿越道路阻礙車流，以及啟動號誌調控、相關單位協助宣傳車多訊息，提醒車輛勿再行駛台2線。

此外，台64線銜接台61線增設南向出入匝道工程也已啟用，台64線南下返鄉或出遊用路人，可直接無縫銜接台61線主線，節省台北港前平面號誌化路口停等時間。若想查詢路況和行車資訊，可撥打公路局用路人服務中心免付費專線0800-231-035、警廣通報路況專線0800-000-123或收聽FM104.9、94.3，以及下載APP。

北區養護工程分局副分局長黃秋揚說，公路局在台61建置竹縣新豐、台中大安、雲林口湖3座休息站，除了設有洗手間，也有24小時營業的便利商店，還有販售在地特色伴手禮，呼籲切勿疲勞駕駛，以免害人又害己。

交通部公路局北區養護工程分局副分局長黃秋揚提醒，用路上切勿疲勞駕駛。（記者董冠怡攝）

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