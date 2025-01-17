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    中國恢復福建、上海赴台團體遊 饒慶鈴盼留台東至少兩晚

    台東縣府盼中客團到台東深度旅遊兩夜以上。（台東縣府提供）

    台東縣府盼中客團到台東深度旅遊兩夜以上。（台東縣府提供）

    2025/01/17 15:12

    〔記者黃明堂／台東報導〕中國文化和旅遊部17日宣布，近期將恢復福建、上海居民赴台團體旅遊。台東縣長饒慶鈴對此表示，縣府對旅遊市場回溫持正面看待，並呼籲，藉由這一波重新開放的契機，期盼旅客到台東不再走馬看花，而是能夠停留至少兩晚，以深入體驗在地的自然景觀與多元文化。

    饒慶鈴指出，以往中國團常在匆促行程中錯失台東的獨特風土人情，因此希望兩岸在觀光領域更能著力於「深度」與「品質」。為了讓中國旅客能充分探索台東，縣府將精心規劃3條代表性的深度旅遊路線，包括能體驗東海岸壯麗海景及在地部落文化的海岸線，結合稻田美景、溫泉資源與慢活經濟的縱谷線，以及可進一步探索最南端自然生態與部落人文魅力的南迴線。

    她強調，若只是一味趕行程，很難在短時間內真正感受台東最珍貴的山海風光與人文底蘊，「至少住兩夜才算是真正的深度旅遊」。

    饒慶鈴表示，雖然縣府近來在包機市場獲得不錯佳績，現在更期望中國旅客能以更悠閒的腳步來看見台東、瞭解台東。縣府也期待透過深度旅遊，帶動地方觀光產業的復甦與發展，讓更多來訪旅客深刻體驗台東的自然之美與人文魅力。

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