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    農曆春節快到了 農業部：農漁產品供應充足

    農業部盤點認為，年節期間整體農、漁、畜產品均供應充裕，將持續監控市場供應，協調產業彈性調度，滿足國人年節採購需求。（農業部提供）

    農業部盤點認為，年節期間整體農、漁、畜產品均供應充裕，將持續監控市場供應，協調產業彈性調度，滿足國人年節採購需求。（農業部提供）

    2025/01/17 15:06

    〔記者吳柏軒／台北報導〕農曆春節將至，國人採購需求增加，農業部已盤點農、漁、畜產品的節前供應狀況，並妥善規劃調配措施，以確保民眾能順利購得所需食材，整體而言，今年春節期間相關農產品供應充足，請民眾安心選購。

    外界指出，今年農產物價漲、如水果較過去漲3、4成，豬價也較高，漁產如白鯧也漲，但雞蛋價格下跌等，對此，農業部長陳駿季表示，經盤點，各農產的量絕對足夠，但價格會因品項而有波動，主要是去年經歷四個颱風，分別重創中南部蔬菜及水果產量。

    陳駿季進一步解釋，蔬菜復耕較快，年節價格相對平穩，但水果衝擊較大，如蓮霧、棗子等受風災導致產量變少，漁業則是本身資源問題，雖有價格波動，但都在可接受範圍。雞蛋方面，則是每天供應12萬多箱，導致價格低檔，回歸市場機制，但相信冬日餐敘用蛋量，樂觀蛋價回穩。

    農業部盤點指出，近期氣候冷涼且日間陽光充足，適合各類冬季蔬菜生長，供量逐步增加，預期春節前蔬菜供應量可滿足消費需求。果品部分，蓮霧、棗、鳳梨釋迦、椪柑、桶柑及茂谷柑等應景水果正值產期，品質佳，供應充裕。

    水產部分，如金鯧、鱸魚及石斑等優質國產魚可充分滿足市場多元需求；畜禽部分，亦已協調產業界加強供應，確保年節期間豬肉、雞肉等供應無虞，讓國人年節期間可安心採購。

    農業部表示，年節期間整體農、漁、畜產品均供應充裕，也將持續監控市場供應情形，協調產業界配合彈性調度供應，滿足國人年節採購農產品之需求，歡慶團圓迎好年。

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