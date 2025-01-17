乘客騷擾怎辦？ 3位優良計程車女駕駛各有應對妙招

南市今日表揚優良駕駛，李雅蘭（左起至右）、李秋賢、張芷菱獲獎。（記者洪瑞琴攝）

2025/01/17 15:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市今（17）日表揚優良駕駛，新營客運駕駛蔡勝澤獲頒「愛心服務獎」，體貼服務到有乘客就是要指定搭他的公車。另有李雅蘭、李秋賢、張芷菱3位女運將也獲得優良計程車駕駛，成了這次表揚典禮「嬌點」。她們受訪分享經驗談，遇到男乘客不理性騷擾的情形比男駕駛多，各有妙招對付「 鹹豬手」。

全聯計程車行的張芷菱說，曾碰到男乘客刻意伸手摸手臂、肩膀，她保持鎮定同時在行駛安全的前提下，車速加快好讓對方快點下車，避免刺激他，以保護自身安全。

請繼續往下閱讀...

個人駕駛李秋賢說，碰到酒醉客人騷擾，「沒什麼好考慮的，直接載到派出所」，由警員「請」對方下車，這招很管用。

新茂汽車行李雅蘭說，如果對方很過分，就毫不客氣地嗆罵回去，立刻叫他下車，依她近20年駕駛經驗察言觀色，通常會在這種機會「吃豆腐」的人比較膽怯， 她在能夠維持自身安全前提下選擇拒載。

蔡勝澤經常服務輪椅族，累計已達百餘次，操作設備SOP熟練細心外，更會主動進一步詢問下車站點或需特別協助事項，遇到年長者或行動不便人士，雖沒有搭乘輪椅，也會主動降低車身並協助其上下車，記住乘客要下車的站點主動停靠。

南市交通局長王銘德表示，起初是因為有乘客致電客運公司詢問詳細內部排班，接線人員不明所以，一問之下原來是鄉親想指定蔡駕駛的班次搭乘，才逐漸發現他的貼心服務有口皆碑，傳為地方佳話。

今日大台南公共運輸績優業者暨優良駕駛表揚典禮，由南市副市長葉澤山代表頒獎，共表揚20名優良駕駛和13家績優業者。葉澤山表示，計程車駕駛也是親善大使，還能主動報台南在地人的口袋美食名單，他期勉業者與從業人員成為南市優質公共運輸的典範。

新營客運駕駛蔡勝澤獲得「愛心服務獎」。 （記者洪瑞琴攝）

南市府今日舉行大台南公共運輸績優業者暨優良駕駛表揚典禮。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法