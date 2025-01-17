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    麥寮社教園區春節活動滿滿 要揮別「蚊子館」罵名

    麥寮社教園區大年初一至初三將辦新春活動，公所歡迎民眾同樂。（記者李文德攝）

    麥寮社教園區大年初一至初三將辦新春活動，公所歡迎民眾同樂。（記者李文德攝）

    2025/01/17 14:58

    〔記者李文德／雲林報導〕迎接新春，麥寮鄉公所春節大年初一（29日）至初三（31日）在麥寮社教園區舉辦新春系列活動，為甫啟用的園區注入新生命。3天三大主題表演、摸彩及特色市集等，要讓返家鄉親新春嗨一下。鄉長許忠富表示，明起園區美學館將有3場展覽率先打頭陣，歡迎鄉親參加。

    麥寮社教園區約8公頃，過去曾是傳統墓地，鄰近台61線西濱快速道路，更位在都市發展中心，極具地利之便，2018年動土，2022年底完工後因營運計畫卡關未能啟用，遭民眾譏為「蚊子館」。直至去年公所再進駐打造，現生活美學館、圖書館設備已齊全，將於本月21日啟用。

    「率先注入新活力」許忠富表示，18日開始美學館1樓將集結53位雲林工藝師舉辦五湖四海宴、2樓將有63件麥寮攝影展作品、3樓更有36幅在地民眾、畫家繪畫展，為園區啟用打頭陣，也盼將「文化沙漠」標籤撕掉。

    許忠富表示，園區啟用後大年初一至初三將辦新春活動，3天分為民俗藝陣、多元文化、親子同樂等活動，其中更邀請國寶級娘傘大師呂柏達將演出，更開放踏娘傘體驗。會場中更有超過30家的胖卡餐車及特色市集，讓遊客走春期間多一景點遊玩。

    公所表示，新春期間社教園區圖書館大年初一起亦開放，AR互動攝影臺、貝殼彩繪藝術、藝術創作臺、兒童學習暨閱覽區等新穎設備，讓大人小孩同樂。

    麥寮社教園區大年初一至初三將辦新春活動，公所歡迎民眾同樂。（記者李文德攝）

    麥寮社教園區大年初一至初三將辦新春活動，公所歡迎民眾同樂。（記者李文德攝）

    麥寮社教園區圖書館大年初一起開放民眾進入參觀。（記者李文德攝）

    麥寮社教園區圖書館大年初一起開放民眾進入參觀。（記者李文德攝）

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