鼓勵鐵道旅遊 竹縣敬老卡、愛心卡搭乘台鐵點數翻倍

新竹縣的敬老卡、愛心卡搭乘台鐵補助點數從今天起翻倍，縣府社會處以此鼓勵縣內長者和身心障礙者多多出外看世界。（記者黃美珠攝）

2025/01/17 14:54

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣敬老卡跟愛心卡的持卡鄉親，從今天（17日）起外出搭台鐵，原本單趟50點（1點：1元）的補助，縣府宣布將翻倍變成補助100點，影響所及，卡友持卡搭台鐵可以出遊的「地圖」因此變大，能走訪的範圍也更寬，希望藉此鼓勵縣內長輩和身障鄉親踴躍走出家門看世界。

縣府社會處長陳欣怡說，縣府從2023年8月1日起，在公車、計程車之外，也可以補助搭乘台鐵，因此搭乘台鐵獲補助的人數，從每月2萬人次成長到現在是3萬5000多人次。

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有鑑於鐵道小旅行正夯，縣府決定從今天起、趕在春節前調整補助點數，從單趟50點翻倍為100點，讓鄉親規劃春節出遊更可多多考慮使用台鐵行走天下。

陳欣怡說，原先單趟次最多補助50點時，若從台鐵竹北站搭乘區間車，北到新北市板橋、南可到苗栗縣苑裡。

單趟補助加倍為100點之後，同樣從竹北站搭乘區間車，北可到新北市福隆（台鐵通往東部區域的最後1站），往南則可再延伸、經台中到彰化田中，使得國旅的地圖更加寬廣。

她說，持敬老愛心卡搭乘台鐵，除觀光、團體、太魯閣以及普悠瑪這4種類型的列車，或是3000型自強號（騰雲號）、其他台鐵指定具專屬性和不發售無座票的列車之外，不限車種都可搭乘獲得補助。搭乘的若是自強號、莒光號等對號列車則不另行劃座。

新竹縣的敬老卡、愛心卡持有的資格是：新竹縣65歲以上長者、55歲以上原住民及身心障礙者，每月可獲補助500點（1點相當1元），點數需於當月使用完畢。持卡者搭乘台鐵，只要起、迄站其中1站必須在新竹區域內的20個站點就可獲得補助。

加上依法，65歲以上長者、持有身心障礙證明的民眾搭乘國內大眾運輸業者可享半價優待，所以縣府社會處相信搭配前述翻倍的補助好康，今年春節卡友出遊將可更稱心如意。

新竹縣敬老卡跟另一款愛心卡的持卡人，從即日起搭乘台鐵的補助點數翻倍，影響所及，國旅的地圖也因此加大範圍。（記者黃美珠攝）

新竹縣的敬老卡、愛心卡搭乘台鐵補助點數從今天起翻倍，縣府社會處以此鼓勵縣內長者和身心障礙者多多出外看世界。（記者黃美珠攝）

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