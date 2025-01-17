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    不畏2度低溫！信眾背帝爺公徒步上阿里山參香

    一群信眾背著玄天上帝神像，不畏低溫，徒步上阿里山參香。（吳典杰提供）

    一群信眾背著玄天上帝神像，不畏低溫，徒步上阿里山參香。（吳典杰提供）

    2025/01/17 14:52

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市東南嶽玄隍殿信眾從2014年開始，輪流背著玄天上帝神像步行到海拔2000多公尺高的嘉義縣阿里山受鎮宮參香，來回長達160公里，今年已是第10年；昨天信眾背著帝爺公出發，適逢寒流來襲，山區溫度僅2度，信眾仍不間斷，在山路徒步行走，終於在今天中午抵達受鎮宮，入廟會香團拜。

    玄隍殿總執事吳典杰說，一群信仰玄天上帝、熱愛徒步運動的年輕人，從2014年起背起帝爺公神像徒步上山，風雨無阻，僅在疫情期間停辦2年。

    信眾昨早由主委郭美伶背帝爺公神像，帶領眾委員與信徒徒步上山，深夜低溫仍持續行走，今天清晨山區溫度僅2度，雖然過程艱辛寒冷，但看見陽光灑在山頭，更堅定信心。

    信眾不間斷背著帝爺公行走，終於在今天中午抵達受鎮宮，明天將前往帝爺公指定招軍地點，舉行「刈山香招軍請火 」科儀，由嘉義龍山保護道壇「王國信」道長主持儀式，完成後再徒步下山，返回玄隍殿安座開啟金門。

    吳典杰說，今年有43人一同參與徒步會香，學習帝爺公「一步一腳印 」的精神，靠自己雙腳，實踐夢想；徒步過程中，由嘉義市城隍廟顧問蕭吉森所引薦結緣，帝爺公在中埔鄉「現代茶業」停駕賜福，進行交流，第二代負責人李少夫也一同行走。

    蕭吉森說，他參加玄隍殿行腳會香第4年，體驗徒步背帝爺公的過程，感受到「腳踏實地一步一腳印」精神，也見證帝爺公信仰的力量。

    信眾背帝爺公不畏2度低溫，徒步上阿里山參香。（吳典杰提供）

    信眾背帝爺公不畏2度低溫，徒步上阿里山參香。（吳典杰提供）

    信眾輪流背帝爺公行走，夜晚也不停。（吳典杰提供）

    信眾輪流背帝爺公行走，夜晚也不停。（吳典杰提供）

    今天中午抵達阿里山國家森林遊樂區。（吳典杰提供）

    今天中午抵達阿里山國家森林遊樂區。（吳典杰提供）

    信眾徒步背帝爺公，午抵達受鎮宮。（吳典杰提供）

    信眾徒步背帝爺公，午抵達受鎮宮。（吳典杰提供）

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