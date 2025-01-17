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    訂年節糖果3個月未到貨 消費者質疑欺騙、業者稱海關卡關

    南市林姓市民提供與業者對話截圖，質疑業者欺騙消費者。（圖由林姓市民提供）

    南市林姓市民提供與業者對話截圖，質疑業者欺騙消費者。（圖由林姓市民提供）

    2025/01/17 14:46

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市一名林姓市民向台南一家零食批發商訂購年節糖果，如今快過年了，貨仍無下文，經多次向業者催促未果，質疑業者出爾反爾，欺騙消費者。業者則表示，該批糖果因海關卡關才進不來，他們也很無奈，這是貨到才付款，並無詐騙對方任何金錢。

    林姓市民向本報投訴指出，他於去年10月在該店家官網購買1200元的糖果一批，下訂後便詢問店家到貨日期，賣家表示週五（2天後）便可取貨，結果等待時間從2天、1週、1個月，到至今3個月了，仍未收到商品。

    他說，後來詢問賣家甚至已讀不回，服務態度非常差勁，原本是年節要使用的糖果，如今等3個月了卻仍不知何時能到貨。如今查詢該店評價，發現過去也有民眾有相同遭遇，希望公開他們的惡劣行徑，避免其他消費者受害。

    店家則表示，年節快到了，像糖果這類的商品，都十分熱銷，商家都希望貨能趕快進來，但詢問上游經銷商表示該批貨在海關卡關進不來，大家都很著急，但是貨品卡關進不來，他們下游廠商也很無奈，何況該訂單是貨到付款，說是詐騙，已言過其實，對他們並不公允。

    南市林姓市民提供與業者對話截圖，指等待時間一延再延，仍未收到商品 。（圖由林姓市民提供）

    南市林姓市民提供與業者對話截圖，指等待時間一延再延，仍未收到商品 。（圖由林姓市民提供）

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