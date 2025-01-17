22個專業學會組織發表聯合聲明 批財劃法修惡衝擊科研及人才

22個專業學會組織聯合聲明，認為財劃法無配套，貿然實施將對我國基礎研究、高階人才培育產生不利影響，對國家經濟、社會、教育發展與國際競爭力帶來難以預期的深層衝擊。（學者提供）

2025/01/17 14:03

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院財劃法修惡，將中央政府預算拿走3700多億元要給地方政府，引發學界反對，今（17日）更有跨自然科學、工程技術、生醫農業及人文社科等22個專業學會組織聯合聲明，認為財劃法無配套，貿然實施將對我國基礎研究、高階人才培育產生不利影響，對國家經濟、社會、教育發展與國際競爭力帶來難以預期的深層衝擊。

共同連署名單包含：中華民國海洋學會、中國生理學會、中華民國地球物理學會、中華民國細胞及分子生物學會、台灣物理學會、台灣海洋工程學會、台灣文化政策研界學會、台灣海洋聯盟、台灣磁共振學會、中華民國地理學會、中華機率統計學會、台灣太空科學聯盟、台灣災害管理學會、中華空間資訊學會、台灣真空學會、中國化學會、台灣環境與資源經濟學會、中華民國數學會、台灣女科技人學會、中華民國地球科學會、中華林學會、台灣幹細胞學會。共22個組織聯名。

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連署聲明點出，科技預算是支持大學與研究機構基礎科研基石，不僅推動各領域進步，也對全球重大挑戰提供解方，如武漢肺炎疫情疫苗研發背後就是，在未來AI技術革命、次世代半導體、新興傳染病與氣候變遷、淨零轉型、超高齡社會與少子女化、地緣政治、區域經濟等重大挑戰，持續投入才能克服難題。

聲明認為，近3年台灣基礎科研與人才經費有增長趨勢，但研究成本上升，增幅已壓縮，學術界擔心，若貿然實施財劃法修法，可能導致科技預算削減至10年前水準，嚴重衝擊基礎研究與高階人才培育的健全發展，將對高科技產業創新及國家永續發展帶來難以挽回的傷害。

聲明呼籲，應通盤審慎評估該修法的利弊得失，確保資源分配的合理性與長期效益，研擬更具社會共識與周全配套的政策，以利基礎研究與人才培育的長期發展。

同時，推動科技計畫的相關政府部會需承擔關鍵角色，針對政策型國家計畫應有嚴謹的前瞻規劃，系統性整合產官學界的研發量能，透過跨部門與跨域合作提升科研計畫的綜效與擴散，使科技資源的運用效益最大化。

學術界也呼籲社會各界，關注基礎研究對國家長期發展的關鍵作用，共同支持建構穩健的科研支持體系，為台灣的永續發展與全球競爭力奠定穩固基石。

22個專業學會組織聯合聲明，認為財劃法無配套，貿然實施將對我國基礎研究、高階人才培育產生不利影響，對國家經濟、社會、教育發展與國際競爭力帶來難以預期的深層衝擊。（學者提供）

22個專業學會組織聯合聲明，認為財劃法無配套，貿然實施將對我國基礎研究、高階人才培育產生不利影響，對國家經濟、社會、教育發展與國際競爭力帶來難以預期的深層衝擊。（學者提供）

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