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    別撲空！北投露天溫泉浴池 1/24起停業一年變身

    北投露天溫泉將進行改造，未來泉池與泉池間不再有高度落差，將採用緩坡取代階梯。（台北市公園處提供）

    北投露天溫泉將進行改造，未來泉池與泉池間不再有高度落差，將採用緩坡取代階梯。（台北市公園處提供）

    2025/01/17 14:29

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市北投露天溫泉浴池已有25年歷史，屢遭詬病設備缺失、衛生條件差，台北市公園處將進行全面改造，自本月24日起暫停營業，進行內部環境整建改造，工期約1年，預計2026年2月完工，春節想利用假期泡湯的民眾要注意，以免撲空。

    公園處處長藍舒凢指出，北投露天溫泉浴池興建於2000年，恰逢千禧年又稱「千禧湯」，經過多年長時間使用，泡湯池及地坪結構受硫磺氣侵蝕而損壞，原泡湯池管線配置不符現在使用；經盤點相關問題，將一併解決電力線路、溫泉管線老舊、動線高低落差大等問題，考量無障礙族群使用的需求，將調整更友善的泡湯動線。同時也會改善浴池建築木結構老舊、壁面污損白華、地面鋪面卡垢等情況。

    公園處陽明山公園管理所主任陳彥材表示，目前管制閘門設置在門廳出口，人流只能在進場時於人行道上排隊滯留，新的設計將擴大門廳空間，增強通透感，並將圍牆適度退縮以增加人行道的寬度與管制閘門區域，確保人行道能正常使用，優化行人動線。

    此外，泉池與泉池間有高度落差，需設置階梯，容易造成民眾滑倒或踩空，新的設計將著重地坪平整度，採用緩坡取代階梯；設計中將男女廁合併，增加便器數量，並全面改用坐式便器，提升使用便利性與安全性。

    北投2處免費泡腳池 春節8天停供溫泉水

    另外，台北市北投區受歡迎的免費足湯──復興公園溫泉泡腳池及硫磺谷溫泉泡腳池，春節期間自27日週一至2月3日週一休園8日，2月4日週二起恢復正常開放，開放時間為每週二至週日上午8時至中午12時，下午1時至下午6時。

    台北市產業發展局指出，位於新北投捷運站的復興公園溫泉泡腳池園區，水源來自泉源公園的溫水井；泉源路77號斜對面、陽明山國家公園硫磺谷遊憩區內的硫磺谷溫泉泡腳池園區，則是由台北自來水事業處供應溫泉，平時免費並有派駐人員在場。

    北投露天溫泉浴池過去常遭詬病設備老舊，維護有待加強。（資料照，台北市議員張斯綱提供）

    北投露天溫泉浴池過去常遭詬病設備老舊，維護有待加強。（資料照，台北市議員張斯綱提供）

    復興公園溫泉泡腳池將在春節期間，停供溫泉水8天。（台北市產業發展局提供）

    復興公園溫泉泡腳池將在春節期間，停供溫泉水8天。（台北市產業發展局提供）

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