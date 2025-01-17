藍白提案砍四成淨零預算 環境部：恐影響減碳目標

環境部有四成淨零預算遭立委提案刪減，恐影響國家淨零減碳目標推動。（記者陳嘉怡攝）

2025/01/17 14:20

〔記者陳嘉怡／台北報導〕立法院審查中央政府總預算案，藍白立委提出多項刪減中央部會預算提案。環境部表示，環境部有四成淨零預算遭立委提案刪減，恐影響淨零減碳目標。此外，環境部轄下的氣候變遷署、環境管理署、國家環境研究院的業務費被凍結70%，將導致氣候變遷、環境犯罪督查、垃圾處理等業務推動面臨困境。

環境部次長葉俊宏透過影片說明，環境部轄下的氣候變遷署、環境管理署、國家環境研究院的業務費被凍結70%，只剩下30%可以使用，且立委要求必須用完這30%的業務費用完以後，才能夠申請解凍。不過，預算解凍必須等立法院排會，長則很有可能到年底，這三個機關都沒有業務費可以使用，導致這三個機關業務無法運作，將嚴重影響氣候變遷推動、環境犯罪督查、垃圾處理，以及影響國環院的環境檢測、人員訓練等業務工作。

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葉俊宏表示，環境部轄下的化學物質管理署，立委提案要求刪減5千萬元，及凍結2千萬元的業務費，佔整體業務費超過47%，可能影響化學物質管理、化學災害預防，以及食品安全的第一環化學物質源頭控管等工作的推動。

葉俊宏也提到，環境部有四成淨零預算遭立委提案刪除，淨零綠生活的預算遭刪減5千萬元，推動綠色設計與資源循環的預算也遭刪減6800萬元，將影響國內廢棄物循環技術研發、綠色設計等，恐影響達成國家淨零減碳目標。

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