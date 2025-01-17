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    暖心物資連續23年送到府 土庫公所再宣布今年2大福利政策

    雲林土庫鎮公所寒冬送暖活動已辦逾20年，今公所總動員將物資送到車上。（記者李文德攝）

    雲林土庫鎮公所寒冬送暖活動已辦逾20年，今公所總動員將物資送到車上。（記者李文德攝）

    2025/01/17 14:00

    〔記者李文德／雲林報導〕歲末寒冬各地送溫情，土庫鎮公所今（17）日舉辦物資捐贈活動，多達38家企業捐出物資，由公所配送給鎮內共206戶低收入戶。鎮長陳特凱表示，將擴大服務範圍，照顧更多弱勢。而今年公所社福措施如中低收入戶喪葬補助、1歲新生兒一萬生日禮金皆上路，將持續關注鎮內相關福利，造福更多人。

    土庫鎮公所表示，目前鎮內共有206戶低收入戶，從2003年起公所發起歲末寒冬送暖，各界捐贈物資給列冊的低收入戶，現已成為公所一年一例的優良傳統。今年多達38家企業、廟宇響應，創下歷年紀錄。

    今天早上土庫鎮長陳特凱、鎮代會主席王錦文、縣府社會處長林文志等人，將白米、油、麵條等集結成物資袋，再一一將物資運到貨車上。陳特凱表示，3輛物資車將跑遍鎮內低收入戶家中，將各界愛心送到府，如有剩餘物資也將優先給中低收入戶及邊緣戶。

    「社福措施已逐漸上路」陳特凱說，目前低收、中低收入戶的喪葬津貼已獲得鎮代會通過，公所自籌經費，低收1萬元、中低收5000元，現已有1人申請。

    另響應縣府「萬寶龍生育政策」，公所今年起更推動1歲生日1萬元禮金。陳特凱指出，2024年鎮內新生兒共257人較前一年增加131人，不過為留住家長及孩子特開設生日禮金申請，父母其中1人、新生兒設籍滿1年即可申請1萬元禮金，未來也將持續關注鎮內福利，打造幸福土庫。

    雲林土庫鎮公所寒冬送暖活動已辦逾20年，今公所總動員將物資送到車上。（記者李文德攝）

    雲林土庫鎮公所寒冬送暖活動已辦逾20年，今公所總動員將物資送到車上。（記者李文德攝）

    雲林土庫鎮公所寒冬送暖活動已辦逾20年，今公所總動員將物資送到車上。（記者李文德攝）

    雲林土庫鎮公所寒冬送暖活動已辦逾20年，今公所總動員將物資送到車上。（記者李文德攝）

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