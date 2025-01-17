想進公部門看過來！北市府徵才 最高薪達72K

台北市就業服務處辦理北市府就業徵選活動，此次釋出282職缺，當中家庭暴力暨性侵害防治中心聘用社工督導，月薪最高可達72K。活動即日起至1/23受理報名。（資料照）

2025/01/17 13:05

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府徵才中！台北市就業服務處辦理北市府就業徵選活動，此次釋出282職缺，當中家庭暴力暨性侵害防治中心聘用社工督導，月薪最高可達72K。活動今（17日）起至1月23日下午5點受理網路報名，預計2月22、23日舉辦甄試。

勞動局長高寶華表示，此次就業甄選共有56個機關參加，提供282個職缺，包括專案督導員、法務員、稽查員等，薪資40K以上的職缺多達152個；當中衛生局、社會局及相關所屬機關為強化社會安全網與相關社會福利措施，提供多達70個職缺。

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他補充，衛生局約聘資深自殺關懷訪視員職缺起薪就有50K，隨每年考核晉升，更有機會可達到61K，工作內容為訪視社區精神病人或疑似精神病人、自殺高風險個案，辦理個案研討會等；性侵害防治中心聘用社工督導職缺，起薪達51K，隨著每年考核晉升，有機會達72K，工作內容為督導家庭暴力及性侵害事件的個案緊急保護，另有直接服務工作及督導管理工作等保護性業務。

此外，都市發展局、工務局及所屬機關提供114個職缺，薪資介於32K至63K間，都發局聘用副工程司，起薪高達59K，工作內容為辦理「社會住宅」興建之規畫設計、預算書圖審查等。

就服處指出，每月辦理市府約聘人員就業徵選，也包含北市所屬各幼兒園廚工職缺，此次開出士林區雨農國小、大安區幸安國小、內湖區大湖國小等9個職缺，月薪最高達38K，歡迎有烹飪專長、喜愛小朋友的民眾報名。

就服處提醒，報考人要在期限內至系統填妥並上傳資料，檔案資料須為JPG檔，報名完成後可直接下載圖檔並至會員中心查詢是否報名成功，該處也會傳簡訊至應考人手機；如有缺件，皆可於報名期間內修改。

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