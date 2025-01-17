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    建築科桃李天下 師鐸獎教師張永翔遺愛人間

    師鐸獎得主、關山工商老師張永翔（中）桃李天下，不幸在退休前意外辭世，家屬將他多年累積的教學檔案，捐贈給土木與建築群科中心（成大南工），提供全國師生使用，延續其教育熱忱與大愛。 （成大南工提供）

    師鐸獎得主、關山工商老師張永翔（中）桃李天下，不幸在退休前意外辭世，家屬將他多年累積的教學檔案，捐贈給土木與建築群科中心（成大南工），提供全國師生使用，延續其教育熱忱與大愛。 （成大南工提供）

    2025/01/17 14:10

    〔記者林曉雲／台北報導〕師鐸獎得主、國立關山工商老師張永翔，任教過8所學校，創下多項紀錄，選擇將教學生涯最後一年奉獻給台東，至關山工商建築科服務，不幸在退休前意外辭世，家屬秉持他的奉獻精神，將他多年累積的教學檔案，捐贈給土木與建築群科中心（成大南工），提供全國師生使用，延續其教育熱忱與大愛。

    成大南工校長黃耀寬表示，張永翔教學30餘年，堅守教育崗位到最後一刻，並將畢生心血捐贈給全國師生，有助於推動數位教學與活化教學，未來土木與建築群科中心將善用這批教學檔案，造福更多學子，延續張永翔的大愛。

    成大南工總務主任、土木與建築群科中心執行秘書蔡謙誠則表示，張永翔是民國49年出生（65歲），年輕時師承古蹟建築權威教授李乾朗，奠定了深厚的文史底蘊與建築專業素養，任教過8所學校（西湖工商、志仁商工、喬治工商、豫章工商、開南補校、惇敘工商、中正高工、關山工商），桃李天下，樂在教學、認真指導學生，每天上午7點前到校，假日也常在學校。

    蔡謙誠說，張永翔擁有全國第一張建築製圖應用甲級技術士證照，指導學生參與各種比賽或技能檢定，獲獎無數，曾3次拿下全國專題實作競賽第一名，獲得Taipei Times報導，而近60歲的進修部學生在他的指導與鼓勵下，成功考取乙級證照，張永翔有良好的紀錄習慣又樂於分享，將教學過程鉅細靡遺地妥善整理，讓教育界後進參考學習。

    張永翔在典範教師演講時曾說：「我以為，我是來教學生的，殊不知，我所做的第一件事，卻是學習。」在教學生涯最後一年，進入關山工商建築科任教。關山工商輔導主任徐瑞華表示，張永翔的教學富創意，對偏鄉服務滿懷衝勁，是名符其實的教育行動家；關山建築科主任楊誠理也說，張永翔常與他討論如何提升學生的學習成效，更主動在假日指導學生製作專題、義務輔導技能檢定，那份熱誠就像第一天教學，活力四射，令人欽佩。

    去（113）年12月底，張永翔指導的專題研究成果「透光環保磚」，經過一年審查，獲得經濟部智慧財產局的新型專利證書，非常難得，正當夥伴們為他開心時，隔幾天卻傳來意外辭世的消息，令人十分惋惜和感傷。

    中正高工學生邱乙恩和林侑臻去年拿下首爾國際發明展金獎，他們說，要跟老師說再見好難，感謝老師用生命教導他們。

    師鐸獎得主、關山工商老師張永翔（左一）桃李天下，不幸在退休前意外辭世，家屬將他多年累積的教學檔案，捐贈給土木與建築群科中心（成大南工），提供全國師生使用，延續其教育熱忱與大愛。 （成大南工提供）

    師鐸獎得主、關山工商老師張永翔（左一）桃李天下，不幸在退休前意外辭世，家屬將他多年累積的教學檔案，捐贈給土木與建築群科中心（成大南工），提供全國師生使用，延續其教育熱忱與大愛。 （成大南工提供）

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